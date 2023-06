Predicciones para este domingo 11 de junio de 2023

Horóscopo del domingo 11 de junio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mayúscula creatividad para los espontáneos y viscerales arianos. Logran llegar a acuerdos que esperaban con personas con las que mantienen relaciones de negocios. Día intenso para los corazones de estos sentimentales puros. Momento: de color azul púrpura.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las alternativas de este día podrían presentarse sobre todo en el plano familiar. Habría posibilidad de sentarse a charlar cosas importantes que no deberían desaprovechar. Puertas abiertas. Si hay tiempo traten de ordenar papeles y ponerse al día. Momento: de color mandarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Buen momento para hacer replanteos internos. Día de sinceramiento propio y capacidad de buscar soluciones y nuevos puntos de vista. Revisarnos internamente es una acción vital e imprescindible. Evolución y altruismo. Momento: de color violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hay días en los que los ánimos no son los mejores. No es malo conectarnos con nuestras tristezas, pero no es una actitud que debemos tener de manera constante, instalarse en la queja permanente o en el desagrado, es malo siempre. Momento: de color blanco luna.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Quizás uno de los días más inspirados para los leoninos. Sentirán creatividad en todas las áreas de la vida. Uno puede ser espontáneo y creativo para cada situación de la vida. Apuntar a la mejor intención y sensación. Momento: de color jade.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sin altibajos emocionales, los virginianos tratarán hoy temas delicados que afecta la propia realidad. Verán y buscarán soluciones y un modo diferente de asumir y enfrentar las contrariedades que nos presenta la vida. Iluminación. Momento: de color oro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día en el que se presentan oportunidades sociales varias para los carismáticos librianos. La constante actitud de buen trato y simpatía de estos equilibrados nativos que hoy relucirán dando buenos frutos. Oportunidad de limar asperezas. Momento: de color zafiro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los nativos intuitivos de este signo potente, tendrán hoy mucha capacidad resolutiva y podrán tener el logro de soltar y terminar con situaciones que perturbaron su tranquilidad por largo tiempo. Renovación, aire fresco. Momento: de color azul intenso.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sin sentirse mal, los sagitarianos podrán hoy desistir de reuniones familiares o encuentros forzados. No es negativo poder decir lo que nos pasa o a veces no poder cumplir. La vida es elástica y libre, si queremos. Momento: de color marrón dorado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Jornada muy alentadora en el plano afectivo. Los capricornianos se reencuentran o retoman a través de llamados, relaciones inconclusas con las que se ilusionarán y verán resultados. Pongan lo mejor de sí en el plano familiar. Momento: de color alga marina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los acuarianos a veces desconfiados, encaran un día con altibajos emocionales. Deberían replantearse aquellos que son celosos este tipo de sentimientos negativos. No es el camino. Hay una alternativa laboral que podría abrirse. Momento: de color rojo fuego.

Piscis (19 de febrero a l20 de marzo) No sería un día apto para choques con palabras desatinadas en el plano familiar. Traten de ver a las personas con quienes sienten discordia, con ojos de comprensión y con apertura en su corazón. Buscar la paz, es también generarla. Momento: de color blanco puro.