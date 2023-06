Ignacio Sala: "La gente está enojada"

(SN, Alta Gracia) En el programa "2023: Travesía Electoral" el dirigente departamental del PRO Ignacio Sala analizó los movimientos políticos que se están dando en su propia fuerza a nivel nacional con la posible o no incorporación de Juan Schiaretti en Juntos por el Cambio. y el "pulso" del electorado en estas instancias.

"A mi me importa lo que la gente piensa más allá de lo que se “teje” arriba, y la gente está muy enojada con esto. Milei es una figura de la que todos hablan pero no creo que gane, sí va a pretender ser una buena oposición. Me parece que a la gente no le importa la política en general sino el poder llegar a fin de mes, ver cómo le compra la zapatillas a los chicos. Lo vemos en las urnas. Hoy se están ganando elecciones con un 22% de los votos. 8 de cada 10 personas no está votando a un candidato pero ese candidato gana. La gente no está yendo a votar y nadie le está haciendo caso a eso. Es grave", dijo frente a los micrófonos de Siempre Radio 93.3

En esta línea y en otro tramo de la entrevista Sala indicó que después de la crisis del 2001, el PRO vino con ideas nuevas, gente nueva y hoy estamos cayendo en lo mismo (la falta de representatividad). La gente está muy enojada pero podemos cambiar ese pensamiento demostrando que somos honestos, que no nos enriquecemos, que somos transparentes. La gente quiere saber a dónde va el dinero de sus impuestos", dijo.

