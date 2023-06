Predicciones para este miércoles 14 de junio de 2023

Horóscopo del miércoles 14 de junio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vuelven a ustedes memorias de una etapa más productiva en su faz económica. Traten de aceptar que las cosas cambian y que todo tiene la posibilidad de revertirse. Aceptación. Siempre se vuelve a empezar y a veces aunque no queramos. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Revisen sus papeles y pongan al día algunos atrasados. Los momentos del día estarán apacibles dándoles la posibilidad de poner en claro sus proyectos profesionales. Traten de notar que estar en paz es una actitud base en la vida. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La quietud del día les hará pensar que las cosas que esperan tardarán más de lo imaginado en cumplirse. Sepan distinguir la realidad de los estados anímicos. Paciencia. Jornada para proponerse no ser tan vulnerable. Momento de color: perla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Les anticipan una noticia en el plano laboral que podría generarles una nueva posibilidad de crecimiento. Traten de sentarse a dialogar sinceramente con sus parejas, hay cosas que no pueden pasar por alto. Manejarse con la verdad y los tiempos justo. Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Se congestiona la situación laboral por imprevistos que surgen. Traten de proporcionar la ayuda necesaria para solucionar los inconvenientes rápidamente. Llamado para ayuda. Siempre que podamos dar no deberíamos dudar en hacerlo. Momento de color: verde claro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Una nueva alternativa que en otro momento habían descartado vuelve a presentar una posibilidad de éxito. Hay situaciones en el plano afectivo en las que el silencio se lleva su mayor parte. A veces callar resulta dejar pasar la posibilidad de remediar. Momento de color: berenjena.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Estado de alerta que se convierte en una falsa alarma a lo largo del día en su lugar de trabajo. No se arrepientan de conversar una situación que no quedó clara con familiar muy cercano. Hacer con los problemas lo posible para que no existan, es decir tratar de no generarlos. Momento de color: azul profundo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Logran terminar con ciertos compromisos que tenían adquiridos desde hace tiempo. Una nueva alternativa de obtener buenos contactos a partir de reunión social a la que pueden ser invitados. Siempre saber darse su lugar en el mundo. Momento de color: carmesí.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se estabiliza el ambiente en sus lugares de trabajo, hay armonía y buena predisposición. Una nueva etapa en ustedes que tiene que ver con la faz creativa. Inspiración y proyectos. Nada más preciado que el don de crear cosas. Tengan confianza. Momento de color: celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No interrumpan ciertos compromisos por otros de menor importancia, traten de organizar mejor su agenda. A veces no vemos con claridad nuestras conveniencias. El amor está en buenas condiciones. Quizás cuando la exigencia personal es alta, manejamos mal las cosas. Momento de color: violeta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La multiplicidad de su capacidad puede significar en los otros que pueden entregarle sus propias responsabilidades. No carguen con lo de los demás. Se sensibiliza sentimentalmente. Día para aprender a darle el lugar merecido a cada cosa. Momento de color: café.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Completan un círculo con un dato que llega a ustedes haciéndole finalizar un problema familiar. Conquista repentina con alguien que conocen casualmente. Seducción. Saber las cosas propias que a los demás los hace simpatizar con nosotros. Momento de color: frutilla.