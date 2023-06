(SN, Alta Gracia) En un programa “2003 Travesía Electoral” en día especial previo a la veda electoral, el candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Morer dijo que el “Cambio” se viene tanto en la provincia con Luis Juez como en el departamento Santa María.

“Estamos caminando mucho, hablando y convenciendo a los vecinos. Cuando hablamos de la muerte de bebés en el hospital neonatal, en el caso de gatillo fácil de Blas Correa estamos hablando de un modelo que ya no va más”, dijo.

Por otra parte, dijo que “se van a llevar una sorpresa los amigos de Hacemos Unidos por Córdoba, lo digo con total humildad. Después que festejemos el lunes el martes ya nos pondremos a trabajar para que Rodrigo de Loredo sea el próximo intendente de Córdoba y en unos meses pensar en Alta Gracia”.

Finalmente admitió que las encuestas no le son favorables en el Departamento. “Si vamos a las encuestas de Santa María la verdad los números no me favorecen, para qué decir lo contrario, pero también es cierto que los vecinos están cansados de la impunidad y sabe que hay una gran oportunidad de cambiar eso”, concluyó