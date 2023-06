(SN, Alta Gracia) En un programa especial de "2023: Travesía Electoral" por FM Siempre Radio 93.3 la candidata y actual titular de Anses, María Inés Chiotti indicó que tanto el espacio de Martín Llaryora como de Luis Juez son lo "mismo".

"De la Sota inauguró el "cordobesismo", ahora Llaryora habla del "Partido Cordobés", claramente porque de peronismo no tiene nada. No pueden decir que sus vices gobernadores son peronistas. Como tampoco dicen nada de la feroz represión que lleva a cabo Gerardo Morales en Jujuy porque eson el mismo modelo neoliberal de derecha", dijo Chiotti.

Por otra parte indicó que "Córdoba no es gorila no peronista, es única y con una gran complejidad. Creer en Córdoba es no seguir desmantelando la salud, la educación y no seguir dañando el ambiente para cumplir con el sector agropecuario generandole ganancias millonarias a uno pocos".

Finalmente, la candidata dijo que entre la polarización en la que se puede ver en estas elecciones a gobernador, Chiotti manifestó que "no creo en la dicotomia, Esta polarización nos lleva a un laberindto sin salida de bandos y que no llegan a ningún lado. Qué diferencia hay entre Juez y Llaryora? Ninguna. .Son más de lo mismo. Somos la tercera posición donde logramos reconocer los logros y también superar la pobreza que hay entre otras cosas".