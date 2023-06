Elecciones: el PRO podría ir solo en las municipales

(SN, Alta Gracia) En diálogo con el programa “2023: Travesía Electoral” emitido por la Siempre Radio 93.3 el referente del PRO, Ricardo González indicó que, en vistas a las próximas elecciones municipales del 17 de septiembre están en conversaciones con sus socios políticos para determinar quién es la persona idónea para competir electoralmente.

“No creo que haya una sola persona para encabezar una propuesta electoral y hay que ver esas cuestiones y si nos ponemos de acuerdo en la persona. El PRO no descarta encabezar la alianza y debe ser acordado. Si llegamos a determinar las personas y coincidimos bien, sino se podrá dirimir en internas, en distintas listas, en no conformar alianzas. Hay otras opciones”, dijo.

Por otra parte expresó que el espacio no se va a “meter” en la interna del radicalismo en relación a los nombres que, desde la UCR están poniendo a disposición para el armado electoral como Morer o Vagni. “La idea es llegar a un acuerdo, que no quede gente afuera. No nos queremos meter en la interna del radicalismo y son cuestiones que hay que hablarlas. Seguro se va a llegar a un consenso antes del cierre de las alianzas”, finalizó.