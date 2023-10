Gutiérrez: “Esperamos entrar al balotage"

(SN, Alta Gracia) El diputado nacional por Córdoba y candidato a la reelección de Hacemos por Nuestro País, Carlos Gutiérrez, participó este jueves al mediodía de un encuentro de intendentes, jefes comunales, concejales y dirigentes partidarios del departamento Santa María. “Nosotros hemos hecho de la gestión nuestra principal oferta política, que los cordobeses, una y otra vez, ratificaron durante 24 años”, dijo.

Para Gutiérrez, este 22 de octubre la participación en las urnas será superior a la de las PASO. En ese marco, insistió en que, en las generales, la opción es Juan Schiaretti. “La sociedad argentina tiene la oportunidad de superar la grieta, esta situación que nos viene gobernando mal en los últimos años, y pasar a construir otros acuerdos, como se hizo en Córdoba.

Cuando Schiaretti habla de “país normal”, habla de certeza y de confianza como tenemos todos los actores en Córdoba para para poder administrar nuestras diferencias. Volver a recuperar un país normal es casi revolucionario. Esto no debería ser una cosa rara. Si uno mira a los países vecinos, los que realmente progresan, todos actúan de la manera que proponemos, sin grieta, con previsibilidad. Vamos a seguir insistiendo en este mensaje por fuera de la grieta”, indicaron a través de un comunicado de prensa.

Ante la prensa, el diputado dijo: “Hemos tenido que defender a Córdoba, salir a resguardar nuestros intereses de gobiernos absolutamente centralistas, más allá de su discurso, que han castigado a Córdoba, no dando los recursos, no haciéndonos copartícipes de decisiones; y que no dudaron a la hora de venir a buscar los cuantiosos recursos que se llevan de Córdoba ni quisieron discutir los privilegios del AMBA. Hemos tenido que dedicarnos a gestionar con mucho más ahínco que si hubiésemos tenido otras posibilidades de parte los sucesivos gobiernos nacionales, y en esto incluyo no sólo al kirchnerismo sino también al gobierno del expresidente Macri”.

Además, el diputado cuestionó las medidas del ministro de Economía y candidato Sergio Massa. “Con la reforma de la ley de impuesto a las Ganancias les quita recursos a las provincias y, especialmente a los intendentes. Para paliar esta quita de recursos dice que se va a discutir la redistribución del impuesto al Cheque en el Presupuesto. Sucede que a Massa yo no le creo”, enfatizó.

Hay otra Argentina posible

Por su parte, el ministro de Empleo y Formación Profesional y legislador electo, Facundo Torres, señaló: "Estamos convencidos que Juan Schiaretti es el mejor dirigente para gobernar nuestro país en los tiempos que se avecinan. El Gringo representa a un importante sector de los argentinos que cree que hay otra Argentina posible, de producción, de trabajo y de progreso para cada familia argentina”.

“La transformación que José Manuel y Juan han generado en Córdoba son el testimonio vivo que constantemente nos recuerda que cambiar la realidad es posible, que hay salida”, agregó.

La nutrida reunión tuvo lugar en el Sierras Hotel de Alta Gracia y también participaron: Marcos Torres (intendente de Alta Gracia), Carolina Basualdo (intendenta de Despeñadero), Víctor Toledo (intendente de Toledo), Cristina Rocca (viceintendenta de Alta Gracia y legisladora electa) y Hugo Testa (asesor del Gobernador).

También intendentes o jefes comunales de Santa Ana (intendente José Luis Becker e intendente electo Sergio Cerda), Rancherita (Alejandro Sosa y electo Miguel Vanetti); Falda del Carmen (Rubén Liendo); Dique Chico (electa Melina Retta); La Bolsa (Verónica Diedrich); San Isidro (Claudio Peña y electo Nelson Bausaldo); Lozada (Edgardo Girotti y electo Franco Oviedo); Los Aromos (jefe comunal electo Daniel Pastorino); Malagueño (intendente electo Marcos Fey); Los Cedros (Hugo Suárez y electa Vivíana Spadoni); Valle de Anisacate (electo Nicolás Merlo); La Paisanita (Constanza Poletto de la comisión comunal); Bouwer (concejal electa Paola Barroso); Anisacate (secretario de Gobierno Matías Cuello); Rafael García (intendente Franco Gómez); Villa Ciudad de América (tesorero Andrés Minguillón); Monte Ralo (intendente Ricardo Lusso); La Serranita (electo Carlos Guzmán); Toledo (Víctor Toledo); San Clemente (Ramón Cuello).