(SN, Alta Gracia) El titular de la Unión Cívica Radical, Martín Barrionuevo, fue consecuente con lo decidido el miércoles por el Comité Nacional en relación a que el partido no acompañará ni a Massa ni Milei en las elecciones del próximo 19 de noviembre.

Sin embargo, también fue categórico al indicar que los dirigentes no deben subestimar las decisiones de la ciudadanía.

"Como presidente del partido estoy decepcionado con el apresuramiento de (Patricia) Bullrich de salir a apoyar a Milei en nombre de todos sin debatirlo internamente. No desconozco la alianza que tenemos con el PRO pero no estuvo bueno esto porque se le toma el pelo a la gente cuando hace una semana se decían cosas que generaron más violencia entre los ciudadanos y eso no lo comparto", dijo en diálogo con Siempre Radio 93.3.

Por otra parte, Barrionuevo dijo que el partido debe hacer una autocrítica "Algo estamos haciendo mal que la gente nos ubicó como una tercera opción. Creo que el Comité Nacional de nuestro partido trató de poner paños fríos diciendo ni con uno ni con otro, y no como una posición tibia. Cada ciudadano debe elegir y no quedarse de brazos cruzados. Hoy no tengo definido mi voto y no soy quién para decirle a la gente a quien tiene que votar", manifestó al tiempo que agregó que "a alguien hay que votar. No voy a votar en blanco porque eso es ser funcional a cualquiera de los dos y ser endeble".

En cuanto a la ruptura de Juntos por el Cambio, Barrionuevo dijo que en Córdoba quienes rodearon a Patricia Bullrich fueron mezquinos y sectarios y, por tal motivo, fueron quienes llegaron a la coalisión a esta situación.

"Ignacio Sala destruyó toda relación en todo el Departamento Santa María y hoy, Natalia Contini es la gran referente del PRO. Sala no entendió nada de política que es el tratar de cambiarle para mejor la vida cotidiana de la gente. La interna de Bullrich con Laretta nos llevó al fondo y el gran culpable de esto es Mauricio Macri y hay que hacerse cargo", dijo.

Finalmente dijo que también sería bueno para la ciudadania que se exprese el intendente Marcos Torres y Schiaretti sobre qué posición van a tener.