(Télam, Buenos Aires) El expresidente Mauricio Macri afirmó hoy que en las elecciones del domingo pasado "los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei", candidato presidencial de La Libertad Avanza, y consideró que "es el único camino que tiene la Argentina hoy", al expresar su apoyo al dirigente libertario, de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo.

En tanto, acusó a los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de haber estado "transando a escondidas" con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"Ellos han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos; no pueden decir nada", dijo el exmandatario sobre el rechazo del radicalismo al acuerdo explicitado esta semana con la candidatura de Milei de cara a al segunda vuelta de las elecciones.

En una entrevista con radio Mitre, Macri aseveró que "los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Milei" y enfatizó: "El que lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó para conducir al cambio a Milei".

"Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca", afirmó sobre el encuentro que mantuvieron, junto con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el martes por la noche, en el que se selló el acuerdo.

Sobre la virtual ruptura de la coalición opositora, Macri afirmó que JXC "sigue estando ahí" y "es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la república".

El exmandatario avaló de esta manera el apoyo a Milei expresado por Patricia Bullrich esta semana: "Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?", se preguntó.

En la entrevista, Macri cuestionó también a dirigentes radicales como Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti: "Le pidieron a Patricia que cambiara su discurso el domingo a la noche. Ellos se sienten más cómodos con (Sergio) Massa que con Milei y que con la misma línea del PRO".

"Somos el cambio o no somos nada", indicó Macri en la entrevista, y agregó que "seguir con esta cultura de poder oscura nos va a llevar a más pobreza y exclusión".

"Argentina necesita urgente un cambio y la oferta del cambio se dividió y hubo que optar. Lamentablemente un 30 por ciento contra 24 decidieron que la opción para liderar el cambio era Javier Milei, pero lo que sigue siendo prioridad es el cambio", argumentó el exmandatario nacional.

Opinó que Javier Milei tiene "una actitud abierta para que el cambio sea posible" y dijo que espera que "haya más moderación y se corrijan algunas cosas", en relación a las propuestas del candidato libertario.

Macri también reveló que durante la noche de las elecciones, el pasado 22 de octubre, los dirigentes radicales Morales, Lousteau y Yacobitti le pidieron a Patricia Bullrich que en su discurso "no podía agredir a Massa". "Ellos -continuó- en muchas cosas se han sentido más cómodos con Massa".

Al arremeter particularmente contra Lousteau, dijo: "Que trate de explicar dónde él está parado, porque si dice que va a votar, y no vota a Milei, que diga que va a votar a Massa", agregó que "siendo embajador en Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el presidente iba a ir de visita a Estados Unidos", y le pidió: "Que lo diga; basta de tirar la piedra y esconder la mano".

También cuestionó a los sectores de la UCR que proponen expulsar al partido a quien fuera candidato a vicepresidente de Bullrich, Luis Petri, y se preguntó: ¿No está mal que la vice del partido radical dice que vota a Massa y está mal que Bullrich y Petri dicen que votan a Milei?".

En tanto, al ser consultado sobre los cuestionamientos que hizo sobre su figura la fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió, respondió que "cuando a la gente le gana el ego se transforma en alguien dañino".

Hacia el final de la entrevista, contó que "hasta" su hija Antonia le pidió que apoye a Milei: "Antonia me dice: 'Papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei''. Si ella me dice eso, para mí es palabra sagrada".

En otro orden, y ante una consulta, dijo que el exfuncionario de su gobierno Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se fue del país para no enfrentar un proceso judicial por presunta extorsión a empresarios "tendrá que volver (al país) y explicar".

"El tema de fondo es que ni (Cristóbal) López, ni (Fabián) De Sousa fueron perseguidos por mi Gobierno, sino que tuvieron un problema impositivo con la AFIP. Yo, en todas las causas que me inventaron estuve acá para contestarlas a todas, y me hicieron como ciento y pico", recordó Macri.

En otro plano, dijo que analiza integrar la lista que presentó el exministro Andrés Ibarra para presidir el club Boca Juniors, que elegirá autoridades a fin de año.