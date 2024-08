Contini: entre la venganza y la inpoerancia

(SN; Anisacate) Contini volvió a tapar su incapacidad para gestionar con una jugada que también le salió mal y profundiza la sensación de que la intendenta no conoce las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales del Municipio que gobierna. Tampoco parece entender el funcionamiento de la política partidaria, pero eso es tema para otras notas.

En los últimos días se conoció una circular de la Municipalidad de Anisacate en la que convoca a una audiencia pública para tratar el tema de las tarifas de luz y la deuda millonaria que tiene la Municipalidad con la Cooperativa. Sabemos, por unos audios que se filtraron, que Contini tiene un odio particular cotra Carlos Ríos y contra todo lo que esté relacionado aunque sea de manera indirecta con la gestión anterior. "Me la va a pagar carísima", dice la intendenta en el audio refiriéndose a Ríos. Días atrás, el presidente de la Cooperativa había aventurado la posibilidad de cortar la luz en el ejecutivo antela falta de pago.

Evidentemente, lo que mueve a Contini es el odio y la venganza, y por eso se saltea todo proceso legal a la hora de tomar una decisión para atacar a los enemigos que ella misma se crea. Si nos fijamos, la denominada audiencia pública se hizo oficial mediante un decreto. La ordenanza Nº 69 establece que la solicitud de audiencias públicas deben pasar por el Concejo Deliberante.

Por este motivo, la Cooperativa decidió elevar una nota al Ejecutivo exigiendo que se le presenten los documentos que avalen todo lo que se va a discutir en la audiencia.

Ríos, Presidente de la Cooperativa, dejó claro que la participación de la entidad en la audiencia depende de que se cumplan ciertas condiciones básicas. "Si no hay una respuesta inmediata a la nota que le hemos enviado a la intendenta Contini, la cooperativa probablemente no participe de dicha audiencia", advirtió. La nota mencionada, dirigida al Ejecutivo municipal, solicita información específica y garantías sobre las condiciones de la audiencia, pero hasta el momento no ha habido una respuesta oficial.

El presidente subrayó la preocupación de la Cooperativa ante la falta de detalles sobre la convocatoria. "Es como una audiencia pública en el aire, de algo que no está claro. Ni siquiera sabemos si habrá seguridad, si estará presente la policía o qué medidas se tomarán", comentó. "No podemos exponernos a una situación incierta donde no sabemos si habrá patoteos o algún problema. Todo ha sido convocado sin comunicaciones oficiales, lo que genera más incertidumbre."

La Cooperativa también destacó que la audiencia ha sido convocada en un clima de indignación generalizada por el precio de las tarifas. "La gente está indignada, y con razón. A todos nos cuesta pagar las tarifas; yo también pago la luz y compro la garrafa", señaló Carlos. "El lunes próximo, además, aumentará el combustible un 3%, y se espera otro tarifazo para compensar la salida del riesgo del impuesto PAÍS. Lamentablemente, todos tenemos que pagar más."

Deuda histórica y cuestionamientos a la gestión municipal

El representante de la Cooperativa también explicó cómo el conflicto con el Ejecutivo municipal se ha visto agravado por la abultada deuda que la cooperativa arrastra desde gestiones anteriores y que ha continuado creciendo bajo la administración municipal. "Este conflicto comenzó a empantanarse a partir de la abultada deuda que se generó con la gestión anterior y que se siguió potenciando con la llegada de Contini al poder", afirmó Carlos, indicando que la deuda actual es casi tan alta como la que había anteriormente.

Además, aclaró que esta deuda no es solo un problema entre la cooperativa y la municipalidad, sino que afecta a todos los vecinos de la zona. "Esa deuda no la tiene la municipalidad con la cooperativa como entidad, sino con los vecinos de Anisacate, Villa La Bolsa y Villa del Valle", explicó. "Ese dinero podría haberse utilizado para hacer obras más rápido o para morigerar el valor de la factura de luz. Pero, al no disponer de esos fondos, la situación se vuelve aún más complicada."

También cuestionó por qué otros municipios están ordenados y no tienen este problema financiero, mientras que Anisacate parece ser la excepción. A su vez, mencionó un convenio histórico entre la cooperativa y el municipio, que ha permitido que la cooperativa no pague tasas municipales a cambio de una reducción en el monto del alumbrado público. Sin embargo, este acuerdo, que incluye una ventaja de pagar un 2% menos, no ha evitado que la deuda municipal siga creciendo, alcanzando los 200 millones de pesos.

La Cooperativa también enfrenta críticas y desinformación por parte de algunos vecinos, quienes comparan las tarifas de la cooperativa con las de EPEC, la empresa provincial. "He visto expresiones en redes sociales donde algunos vecinos, que quizás desconocen el rol de la cooperativa, se preguntan por qué no tenemos la luz de EPEC, diciendo que quienes pagan la luz con EPEC pagan menos", comentó Carlos.

Sin embargo, Ríos subrayó que la cooperativa tiene una larga historia de 70 años sirviendo a la comunidad, y que, en su momento, EPEC no tenía cobertura en la zona. "Hace muchos años, antes de que estuviera este consejo, en una asamblea de la cooperativa se aprobó el pase a EPEC, pero la realidad es que EPEC no vino. Ojalá viniera EPEC y cobrara menos, pero la cooperativa ha sido la que ha sostenido el servicio en la zona."

Ríos también explicó que Las tarifas no son fijadas por la cooperativa, sino por un ente regulador de servicios públicos, y que cada una de las 204 cooperativas eléctricas en Córdoba tiene una tarifa diferente basada en un estudio técnico. "Nosotros no somos generadores de tarifas; las tarifas las pone la provincia. Las cooperativas no establecen el precio, y lo que hemos estado bregando durante años es para que haya una sola tarifa en Córdoba", indicó.

Además, la factura de luz incluye múltiples actores que inciden en el precio final, como generadoras, transportadoras y una serie de impuestos que, sumados, representan casi un 50% del total. "Entiendo que cuando llega una factura, lo único que la gente mira es el monto a pagar, pero hay mucho más detrás de esos números", concluyó Carlos.