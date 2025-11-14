Yul Borea: la ciudad despidió a un referente del rock local

Tiempo en Alta Gracia: posible ducha mañanera... pero tarde perfecta
Amigos, artistas y referentes culturales recordaron la trayectoria de Yul Borea, músico de larga presencia en la escena local, cuyo legado permanece como parte de la identidad artística de Alta Gracia.Sociedad14 de noviembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) Julio Ferreyra, conocido en la escena artística como Yul Borea, falleció el pasado 13 de noviembre luego de atravesar distintas patologías cardíacas. Tenía 52 años y dejaba una huella profunda en la música y en la vida cultural de Alta Gracia, ciudad a la que llegó en 1987 y donde desarrolló gran parte de su trayectoria.
Ferreyra no era altagraciense de origen, pero su presencia desde finales de los años 80 marcó un punto de inflexión para el movimiento local. Integró diversas bandas, colaboró con músicos de distintas generaciones y participó activamente de proyectos artísticos, culturales y sociales.
En los últimos meses volvió a los escenarios con una energía que sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca. Se presentó en Kamikaze Bar Serrano, en Villa Los Aromos, y también formó parte de un tributo a Sumo realizado en el marco del Festival de Cine, en el Cine Teatro Monumental Sierras. Actuó en Cañito Cultural y retomó ensayos con músicos locales, actividad que continuó hasta horas antes de su muerte.
Sebastián Gualda —músico de Zurikata Ki y periodista— destacó que Ferreyra vivió sus últimos meses “como quería vivirlos”. Según relató en Siempre Radio, la muerte lo encontró después de un ensayo, lo que resume la intensidad con la que encaró su regreso artístico después de casi una década sin actividad sostenida. “Lo dio todo. Siempre estuvo presente. Le ponía el cuerpo a la música y también a las luchas sociales”, señaló.
A los testimonios se sumó Golo Garbi, músico y referente cultural, quien compartió con Ferreyra el proyecto Tres Bestias Perfumadas, banda que tuvo un recorrido destacado alrededor de 2010, con recordadas presentaciones en el histórico —y ya desaparecido— bar Romelia. Garbi recordó que su vínculo nació en encuentros musicales organizados junto a Andrés Espíndola, donde Ferreyra impulsaba recitales, fanzines y propuestas culturales.
“Éramos dos inquietos. Siempre generando, siempre proponiendo”, dijo Garbi. Agregó que la despedida de Ferreyra en el velatorio reunió a músicos, amigos y referentes de la ciudad que atravesaron su vida artística. “Es un personaje cultural importante. Va a quedar en la memoria colectiva. Mis hijos también lo apreciaban”, expresó.
A lo largo de más de tres décadas, Yul Borea integró proyectos como No sabe, no contesta, Queridos Marcianos, Tres Bestias Perfumadas y otras bandas que dejaron registros en escenarios clave de la ciudad. Participó de movilizaciones, defendió causas ambientales y acompañó espacios de militancia social, siempre desde una mirada inquieta y comprometida.
Su legado queda en sus canciones, en los proyectos que impulsó y en la memoria de quienes formaron parte de la vida cultural altagraciense desde los años 80 hasta hoy.
