Malagueño: vio fuego en su vehículo y detuvo la marcha

(SN; Malagueño) Durante las primeras horas de la mañana de este lunes ocurrió el incendio de un vehículo que circulaba en la localidad de Malagueño.

Fuentes policiales informaron que el conductor de 68 años observó fuego en el capot mientras transitaba por calle Brigadier San Martín. En ese momento detuvo su marcha y al instante las llamas alcanzaron a gran parte del automóvil marca Volkswagen Gol.

En el lugar trabajó el personal de Bomberos de Malagueño, quien logró extinguir el fuego. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños parciales en la carrocería.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.