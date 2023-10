Cooperativa: reconocimiento a los 15 años de Radio Tortuga

(SN, Alta Gracia) Este miércoles se aprobó por unanimidad el proyecto que declara su beneplácito por el aniversario de Radio Tortuga medio que forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que integra a más de un centenar de medios de todo el país. Como herramienta cooperativa, también forma parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina y tiene vínculos directos con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, entre otras entidades del sector.

Su presidente, el periodista Pablo Rodríguez agradeció el reconomiento e hizo una breve reseña sobre estos años en donde el proyecto asociativo de éste medio de comunicacion en Alta Gracia tuvo sus altibajos y cómo se plantearon desafíos sin poner en riesgo ni el horizonte ni la pluralidad de voces.

"Estos 15 años de radio han estado condicionados por el escenario histórico, social, político y económico local y global. En ese marco, no pocas veces el proyecto tambaleó y tuvo que recurrir al ingenio para poder sobrevivir sin perder su propuesta inicial y su horizonte vector. En particular, la pandemia de 2020 y la consecuente crisis económica obligó a la Cooperativa y a la Radio a buscar formas creativas de no apagarse".

El emprendimiento comenzó en 2018 como una empresa familiar y, al año siguiente, se transformó en Cooperativa de Trabajo. También el portal diariotortuga.com es parte de los productos comunicacionales de la Cooperativa.

Como parte de los festejos se realizará una radio abierta con música en vivo.