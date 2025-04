(SN; Anisacate) A días de las elecciones de delegados en la Cooperativa de Servicios Públicos de Anisacate, el Consejo de Administración resolvió dar de baja tres de las cinco listas presentadas por el espacio opositor "Nuevo Espacio Cooperativo", tras detectar múltiples irregularidades que no fueron corregidas a pesar de las reiteradas oportunidades brindadas.

Resulta altamente inusual el gesto de la conducción de la cooperativa, que incluso dio la oportunidad a la oposición de que corrigiera las irregularidades detectadas en su presentación original. A pesar de ello, la acumulación de errores y la falta de adecuación a lo establecido en el reglamento llevaron finalmente a la decisión de invalidar las listas en los distritos 3, 4 y 5.

“La lista fue presentada el último día de plazo y contenía numerosos errores. Desde el Consejo actuamos con la mejor voluntad: dimos tiempo para que subsanen lo que estaba mal y hasta aceptamos modificaciones que estrictamente no estaban permitidas, como el reemplazo de algunos candidatos”, explicó el presidente de la cooperativa, Carlos Ríos.

Según detalló, los apoderados del espacio opositor intentaron reemplazar candidatos y presentar nuevos formularios fuera del plazo establecido, algo que no está contemplado en el reglamento. “La lista debe presentarse cerrada, con sus 21 delegados, y no se puede modificar una vez vencido el plazo. Llegó un punto en el que ya no se trataba de corregir errores, sino de rehacer completamente la lista”, agregó.

Ante la persistencia de irregularidades y la falta de cumplimiento de las condiciones formales, el Consejo decidió dejar sin efecto la participación de esa lista en tres distritos. Solo en los distritos 1 y 2, donde se había cumplido con los requisitos, se mantiene la habilitación para participar de la elección que se llevará a cabo este sábado 12 de abril.

Desde la conducción de la cooperativa también expresaron preocupación por la creciente politización del proceso electoral y señalaron que varios de los candidatos opositores tienen vínculos directos con el gobierno municipal. “Lo que está en juego es la autonomía de una institución que ha logrado sanearse y avanzar con obras fundamentales para la comunidad. No vamos a permitir que se convierta en un botín político”, subrayó Ríos.

En los comicios se renovarán cuatro consejeros titulares, tres suplentes y los cargos de síndico titular y suplente. A pesar de los inconvenientes, desde el Consejo aseguraron que el proceso electoral continúa con total normalidad en los distritos habilitados.