Alta Gracia: secuestraron 23 motos en un nuevo operativo de control vehicular

Alta Gracia: el pedido de siempre, pirotecnia cero
El municipio reiteró que está prohibida la venta y el uso de pirotecnia en la ciudad y reforzó los controles ante la llegada de las celebraciones de fin de año.
Inspectores municipales realizaron controles en avenidas y arterias clave de la ciudad. Se verificó documentación, uso de casco y escapes antirreglamentarios.Municipales19 de diciembre de 2025SN
(Alta Gracia; SN) La Municipalidad de Alta Gracia llevó adelante un nuevo operativo de control vehicular durante la tarde y noche del jueves 18 de diciembre, en distintos puntos de la ciudad, con participación de personal de Tránsito y Seguridad Vial y del área de Ambiente.
Los controles se realizaron sobre calle San Juan Bosco, entre Mateo Beres y avenida Del Libertador, además de bulevar Alfonsín, José Hernández y avenida Del Libertador. Durante el procedimiento se fiscalizó el uso de casco, la documentación obligatoria y la presencia de caños de escape antirreglamentarios.
Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de 23 motovehículos que no cumplían con los requisitos establecidos para circular.
Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial informaron que durante 2025 se mantuvo una labor de control sostenida, con un total de 485 secuestros vehiculares, de los cuales 20 correspondieron a automóviles y el resto a motocicletas. Más de 100 motos fueron retenidas específicamente por el uso de escapes no permitidos.
En ese marco, también se logró la remoción de 50 vehículos abandonados en la vía pública, una medida que, según indicaron, contribuye al orden urbano y a una circulación más segura.
Las autoridades municipales adelantaron que los controles continuarán de manera regular y recordaron la importancia de respetar las normas vigentes para una convivencia vial segura.
El municipio reiteró que está prohibida la venta y el uso de pirotecnia en la ciudad y reforzó los controles ante la llegada de las celebraciones de fin de año.
Marcos Torres Lima inauguró la primera etapa de la puesta en valor y remodelación de la Avenida del Libertador. El Intendente destacó que se llegó a tiempo ante el inicio de temporada y se refirió a los desagües.
En un encuentro encabezado por el intendente Marcos Torres Lima, el Gobierno local comunicó el proyecto de Presupuesto y Tarifaria 2026. “La propuesta prevé una fuerte inversión en áreas estratégicas, con equilibrio fiscal y control del gasto público”, reza el mensaje difundido por el municipio.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
En la tarde del miércoles 10 de diciembre, en el Cine Teatro Monumental Sierras, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de los distintos talleres que se desarrollaron durante todo el año en los barrios de la ciudad.
El Concejo Deliberante llamó a Audiencia Pública para tratar el Presupuesto y la Tarifaria 2026. Será el 23 de diciembre y requiere inscripción previa.
Las centrales sindicales denunciaron que el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno Nacional busca restringir el derecho a la protesta, los convenios colectivos, aumentar la jornada laboral y el período de prueba.
Una noche "de trampa" convirtió en campo de batalla a una pizzería marplatense, cuando el destino puso cara a cara a dos hombres que nunca deberían haberse encontrado.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de calor intenso y ráfagas fuertes en la ciudad. Para el sábado y el domingo se esperan lluvias y tormentas, con un leve descenso de temperatura.
El oficialismo esperaba un trámite rápido en el Senado, pero las disidencias y la falta de respaldo político frenaron el avance del proyecto.
Inspectores municipales realizaron controles en avenidas y arterias clave de la ciudad. Se verificó documentación, uso de casco y escapes antirreglamentarios.