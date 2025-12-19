Alta Gracia: secuestraron 23 motos en un nuevo operativo de control vehicular

(Alta Gracia; SN) La Municipalidad de Alta Gracia llevó adelante un nuevo operativo de control vehicular durante la tarde y noche del jueves 18 de diciembre, en distintos puntos de la ciudad, con participación de personal de Tránsito y Seguridad Vial y del área de Ambiente.

Los controles se realizaron sobre calle San Juan Bosco, entre Mateo Beres y avenida Del Libertador, además de bulevar Alfonsín, José Hernández y avenida Del Libertador. Durante el procedimiento se fiscalizó el uso de casco, la documentación obligatoria y la presencia de caños de escape antirreglamentarios.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de 23 motovehículos que no cumplían con los requisitos establecidos para circular.

Desde el área de Tránsito y Seguridad Vial informaron que durante 2025 se mantuvo una labor de control sostenida, con un total de 485 secuestros vehiculares, de los cuales 20 correspondieron a automóviles y el resto a motocicletas. Más de 100 motos fueron retenidas específicamente por el uso de escapes no permitidos.

En ese marco, también se logró la remoción de 50 vehículos abandonados en la vía pública, una medida que, según indicaron, contribuye al orden urbano y a una circulación más segura.

Las autoridades municipales adelantaron que los controles continuarán de manera regular y recordaron la importancia de respetar las normas vigentes para una convivencia vial segura.