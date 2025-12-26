Despeñaderos: una mujer de 81 años murió tras atragantarse durante la cena de Nochebuena

Estafas: el STJ ratificó la condena contra Cositorto, líder de Generación Zoe
El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de casación y ratificó la pena contra el líder de Generación Zoe por asociación ilícita y estafa.
El hecho ocurrió en el marco de una reunión familiar. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Gracia, donde se constató que había ingresado sin signos vitales.Policiales26 de diciembre de 2025SN
(Despeñaderos; SN) Una mujer de 81 años murió luego de atragantarse con comida mientras compartía la cena de Nochebuena junto a su familia en la localidad de Despeñaderos. Pese a los intentos de asistencia realizados en el lugar, el desenlace fue fatal.
Según informó la Policía, el episodio comenzó cuando la mujer realizó gestos desesperados que fueron advertidos por su hijo, quien alertó de inmediato al resto de los familiares presentes. La obstrucción de las vías respiratorias habría sido provocada por la comida.
De manera inmediata, los familiares intentaron asistirla y aplicaron maniobras para liberar las vías respiratorias, pero al no lograrlo decidieron trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia.
Al arribar al centro de salud, los profesionales médicos constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.
El hecho generó conmoción en la comunidad local y volvió a poner en foco la importancia de conocer maniobras básicas de primeros auxilios ante situaciones de atragantamiento.
Los jóvenes de 34 y 38 años fueron asistidos por el personal de emergencia luego del impactante accidente que protagonizaron sobre la ruta S-523.
El joven de 26 años es investigado por el robo de una bicicleta ocurrido en la ciudad el pasado lunes 15 de diciembre.
Bajo la luz fría de las balizas, el derecho de propiedad se volvió delito. Vidas arrojadas a la vereda en una jornada de furia ciega.
Una noche "de trampa" convirtió en campo de batalla a una pizzería marplatense, cuando el destino puso cara a cara a dos hombres que nunca deberían haberse encontrado.
A plena luz, un intruso de 36 años fue detenido tras colarse por un ventiluz en una casa de barrio Pouluyan. La siesta se quebró cuando la policía lo atrapó in fraganti.
Ocurrió en el balneario La Cascada, en plena tarde de Navidad. El sospechoso fue sorprendido robando en un comercio y reducido a pocos metros del lugar, antes de la llegada de la Policía.
A partir del 27 de diciembre, los peajes de la RAC aumentan y el pago en efectivo pasa a ser la opción más costosa. El sistema TelePEAJE tendrá descuentos progresivos que pueden llegar a la gratuidad.
Pablo Alarcón, Claribel Medina, Rodolfo Ranni y Marta González se presentarán en el Cine Teatro Monumental Sierras durante enero, con dos propuestas teatrales de primer nivel.
Gabriel González intentaba defender a su hijo de los golpes de los efectivos en Villa Lugano, donde fue acribillado a quemarropa por uniformados de la Ciudad de Buenos Aires.