Despeñaderos: una mujer de 81 años murió tras atragantarse durante la cena de Nochebuena

(Despeñaderos; SN) Una mujer de 81 años murió luego de atragantarse con comida mientras compartía la cena de Nochebuena junto a su familia en la localidad de Despeñaderos. Pese a los intentos de asistencia realizados en el lugar, el desenlace fue fatal.

Según informó la Policía, el episodio comenzó cuando la mujer realizó gestos desesperados que fueron advertidos por su hijo, quien alertó de inmediato al resto de los familiares presentes. La obstrucción de las vías respiratorias habría sido provocada por la comida.

De manera inmediata, los familiares intentaron asistirla y aplicaron maniobras para liberar las vías respiratorias, pero al no lograrlo decidieron trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia.

Al arribar al centro de salud, los profesionales médicos constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

El hecho generó conmoción en la comunidad local y volvió a poner en foco la importancia de conocer maniobras básicas de primeros auxilios ante situaciones de atragantamiento.





