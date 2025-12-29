Alta Gracia: Jaque mate en La Perla. El último de la banda ya duerme tras las rejas

(Alta Gracia; SN).- La cacería ha terminado. Si el 9 de diciembre fue el día en que el miedo se instaló en el Barrio Parque San Juan con amenazas y el frío metal de un revólver sobre una mujer indefensa, la tarde del domingo fue el día en que finalmente se pasó la última página del expediente.

Que la inocencia le valga

Eran las 16:33 de un caluroso 28 de diciembre cuando la Patrulla Preventiva decidió que la intersección de Los Zorzales, entre los Cardenales y los Flamencos, no sería un refugio más. En el corazón de Barrio La Perla, los agentes le cortaron el paso a un hombre de 25 años. No hubo necesidad de preguntas: su nombre ya quemaba en los registros de la Fiscalía de Instrucción de Turno N° 1.

Este sujeto no era un caminante cualquiera; era la pieza que faltaba en un rompecabezas de violencia iniciado semanas atrás. Se le buscaba por Coacción Reiterada y Coacción Calificada por el uso de Arma de Fuego. Es el último sospechoso que quedaba en libertad de aquel grupo de cuatro individuos que, a plena luz del día, acorralaron y amenazaron a una mujer en una escena que el barrio no olvida.

El marcador se cierra: con la captura de este último sospechoso, el tablero de la justicia finalmente se completa: el marcador cierra con tres individuos arrestados anteriormente y el secuestro preventivo del arma de fuego que se utilizó para sembrar el terror aquel fatídico 9 de diciembre, dejando así a la banda fuera de las calles.

El hombre de 25 años fue trasladado bajo custodia estricta y ya se encuentra alojado en la alcaidía, esperando que el Magistrado Interviniente decida su destino. La ciudad respira un poco más tranquila; el asedio a la mujer de Parque San Juan ha llegado a su fin judicial.