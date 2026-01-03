Encuentro: Torres Lima y Quinteros se comprometieron a reforzar la seguridad

Mendoza: tropas argentinas y chilenas emprenden ascenso conjunto al Aconcagua
Bajo el nombre “Ejército de los Andes”, efectivos de ambos países iniciaron una expedición al cerro más alto de América, tras 25 años del último ascenso binacional.
Desde el Gobierno local emitieron un comunicado acerca de la reunión que mantuvieron ambos funcionarios, en el que ambos “se comprometieron a reforzar el trabajo conjunto en materia de prevención y operativos de seguridad”.03 de enero de 2026SN
(SN; Alta Gracia) Luego del cruce político que desataron los actos de violencia ocurridos durante la madrugada del jueves primero de enero entre el Gobierno de Alta Gracia y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, este sábado se dio el esperado encuentro entre el intendente Marcos Torres Lima y el ministro Juan Pablo Quinteros.
El municipio emitió un comunicado de prensa en el que informó la reunión que mantuvieron ambos funcionarios, en el que evaluaron los incidentes ocurridos en el Parque del Sierras Hotel. “Se comprometieron a reforzar el trabajo conjunto en materia de prevención y operativos de seguridad”, reza el mensaje difundido por el Gobierno de Alta Gracia.
Además sumaron declaraciones, tal es el caso de la palabra de Quinteros, quien afirmó: "La seguridad no admite grises. Además de un amigo, Marcos Torres es un intendente que claramente hace un gran esfuerzo desde el municipio para reforzar la seguridad en su ciudad. Si hay diferencia de criterios, se habla y se soluciona".
"Los vecinos quieren vivir tranquilos y sin miedo, y nosotros tenemos la obligación de nunca dejar de dialogar para alcanzar esos objetivos. No hay mas tiempo para polémicas, hay trabajo por hacer y eso estamos haciendo”, cerró Quinteros.
Por su parte, el Intendente valoró la “predisposición” del Ministro de Seguridad con la ciudad. “Estamos convencidos que el trabajo coordinado y conjunto entre el municipio y la Policía de Córdoba sigue siendo la única forma de brindarles soluciones a los vecinos”, expresó Torres Lima, quien agregó: "Con Juan Pablo coincidimos en que nos toca hacer frente a una situación de degradación social creciente, que obliga al Estado a hacerse de más y mejores herramientas, tanto desde la inversión en recursos como así también normativa y de respaldo a las fuerzas de seguridad".
La política exterior argentina ha demostrado poseer una elasticidad envidiable, capaz de contorsionarse según sople el viento desde el hemisferio norte.
Arde la Patagonia. Evacuaron a 700 personas mientras 230 brigadistas combaten las llamas en una zona crítica por sequía y viento.
La tarea de la Patrulla Preventiva permitió la captura de un hombre que -desde hacía medio año- había logrado esquivar los radares policiales.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla, que contempla abundantes lluvias en cortos períodos, fuertes ráfagas y posible caída de granizo en diferentes sectores de la provincia.