Encuentro: Torres Lima y Quinteros se comprometieron a reforzar la seguridad

(SN; Alta Gracia) Luego del cruce político que desataron los actos de violencia ocurridos durante la madrugada del jueves primero de enero entre el Gobierno de Alta Gracia y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, este sábado se dio el esperado encuentro entre el intendente Marcos Torres Lima y el ministro Juan Pablo Quinteros.

El municipio emitió un comunicado de prensa en el que informó la reunión que mantuvieron ambos funcionarios, en el que evaluaron los incidentes ocurridos en el Parque del Sierras Hotel. “Se comprometieron a reforzar el trabajo conjunto en materia de prevención y operativos de seguridad”, reza el mensaje difundido por el Gobierno de Alta Gracia.

Además sumaron declaraciones, tal es el caso de la palabra de Quinteros, quien afirmó: "La seguridad no admite grises. Además de un amigo, Marcos Torres es un intendente que claramente hace un gran esfuerzo desde el municipio para reforzar la seguridad en su ciudad. Si hay diferencia de criterios, se habla y se soluciona".

"Los vecinos quieren vivir tranquilos y sin miedo, y nosotros tenemos la obligación de nunca dejar de dialogar para alcanzar esos objetivos. No hay mas tiempo para polémicas, hay trabajo por hacer y eso estamos haciendo”, cerró Quinteros.

Por su parte, el Intendente valoró la “predisposición” del Ministro de Seguridad con la ciudad. “Estamos convencidos que el trabajo coordinado y conjunto entre el municipio y la Policía de Córdoba sigue siendo la única forma de brindarles soluciones a los vecinos”, expresó Torres Lima, quien agregó: "Con Juan Pablo coincidimos en que nos toca hacer frente a una situación de degradación social creciente, que obliga al Estado a hacerse de más y mejores herramientas, tanto desde la inversión en recursos como así también normativa y de respaldo a las fuerzas de seguridad".