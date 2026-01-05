Colectividades 2026: abrió la convocatoria laboral para personas con discapacidad

(SN; Alta Gracia) Este lunes, desde el Gobierno local abrieron la convocatoria laboral para personas con discapacidad para el próximo Encuentro Anual de Colectividades.

El Consejo Municipal de Accesibilidad y Personas con Discapacidad informaron que las entrevistas se realizarán en el Polideportivo Municipal, desde el martes 6 al viernes 9 de enero, en los horarios de 10 a 12 y de 18 a 20.

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Tener domicilio en la ciudad de Alta Gracia.

Presentar currículum vitae.

Fotocopia de DNI.

Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cabe destacar que no será necesario presentar CV para quienes ya se hayan postulado en las ediciones 2024 o 2025.