Colectividades 2026: abrió la convocatoria laboral para personas con discapacidad

Alta Gracia: este lunes, los Reyes Magos recorrerán la ciudad
Se trata del tradicional paseo en la carroza organizada por el Oratorio Salesiano y que contará con música en vivo a cargo del Coro Polifónico Municipal.
(SN; Alta Gracia) Este lunes, desde el Gobierno local abrieron la convocatoria laboral para personas con discapacidad para el próximo Encuentro Anual de Colectividades.
El Consejo Municipal de Accesibilidad y Personas con Discapacidad informaron que las entrevistas se realizarán en el Polideportivo Municipal, desde el martes 6 al viernes 9 de enero, en los horarios de 10 a 12 y de 18 a 20.
Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Cabe destacar que no será necesario presentar CV para quienes ya se hayan postulado en las ediciones 2024 o 2025.
Desde el Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de Alta Gracia criticaron el accionar del Gobierno local y la Provincia luego de los desmanes ocurridos en el Parque del Sierras Hotel durante la madrugada del primero de enero.
Mientras la ciudad aguarda por la palabra conjunta de las autoridades municipales y policiales, el escenario de violencia ocurrido en el Parque del Sierras Hotel despertó fuertes acusaciones entre el Gobierno local y la Departamental, al cual se sumó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
Se trata de materiales que no fueron enviados a enterramiento y que volverán a integrarse al circuito virtuoso de la economía circular, lo que reducirá el impacto ambiental y promoverá un uso más responsable de los recursos.
El edición 2025 tuvo un fuerte componente emotivo, con reconocimientos especiales a los deportistas locales en más de 50 disciplinas.
Este miércoles, el Gobierno de Marcos Torres Lima envió al Concejo Deliberante este proyecto innovador para la ejecución de obras de infraestructura en la ciudad. “Los vecinos organizados podrán impulsar las obras que su barrio necesita, elegir la empresa que las ejecute y definir la forma de pago, mientras que el municipio garantiza el proyecto técnico”, reza el comunicado.
La política exterior argentina ha demostrado poseer una elasticidad envidiable, capaz de contorsionarse según sople el viento desde el hemisferio norte.
La tarea de la Patrulla Preventiva permitió la captura de un hombre que -desde hacía medio año- había logrado esquivar los radares policiales.
El programa es clave para la vida y el bienestar de alrededor de 7000 bebés que nacen cada año en Argentina con malformaciones cardíacas. : "Es literalmente la muerte de bebés que esperan una cirugía de corazón para vivir”, advirtieron profesionales y familias advierten sobre las implicancias de la decisión.
El argumento de Trump para el secuestro del líder venezolano basado en el "narcoterrorismo" estaba sustentado en el supuesto "Cartel de los Soles", sin embargo, el Departamento de Justicia lo retiró de la acusación contra Maduro y reconoció que “no es una organización criminal real”.
A pesar de las promesas de saneamiento financiero, el Poder Ejecutivo debió cerrar a contrarreloj un acuerdo con bancos privados para cubrir un bache de US$ 1.600 millones y evitar el default este viernes.