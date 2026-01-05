Colectividades 2026: abrió la convocatoria laboral para personas con discapacidad

El Consejo Municipal de Accesibilidad y Personas con Discapacidad informaron que las entrevistas se realizarán en el Polideportivo Municipal.

Locales05 de enero de 2026SNSN
WhatsApp Image 2026-01-05 at 10.10.55 AM

(SN; Alta Gracia) Este lunes, desde el Gobierno local abrieron la convocatoria laboral para personas con discapacidad para el próximo Encuentro Anual de Colectividades.

El Consejo Municipal de Accesibilidad y Personas con Discapacidad informaron que las entrevistas se realizarán en el Polideportivo Municipal, desde el martes 6 al viernes 9 de enero, en los horarios de 10 a 12 y de 18 a 20.

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de 18 años.
  • Tener domicilio en la ciudad de Alta Gracia.
  • Presentar currículum vitae.
  • Fotocopia de DNI.
  • Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cabe destacar que no será necesario presentar CV para quienes ya se hayan postulado en las ediciones 2024 o 2025.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-12-17 at 1.03.14 PM

Alta Gracia: el Gobierno propone la iniciativa vecinal para la ejecución de obras

Redacción SN
Locales17 de diciembre de 2025

Este miércoles, el Gobierno de Marcos Torres Lima envió al Concejo Deliberante este proyecto innovador para la ejecución de obras de infraestructura en la ciudad. “Los vecinos organizados podrán impulsar las obras que su barrio necesita, elegir la empresa que las ejecute y definir la forma de pago, mientras que el municipio garantiza el proyecto técnico”, reza el comunicado.

Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email