Bouwer: perdió el control y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba

(SN; Bouwer) Durante las últimas horas del pasado domingo 4 de enero ocurrió un accidente en la localidad de Bouwer, precisamente sobre ruta 36, donde un vehículo quedó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Fuentes policiales informaron que se trata de un automóvil marca Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 50 años y que circulaba acompañado de su esposa.

Entre las causas del accidente se mencionó la perdida del control del rodado, que quedó en la banquina luego de un importante impacto.

Afortunadamente ninguno de los ocupantes debió ser trasladado de urgencia al Hospital y solo se registraron daños materiales.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de la localidad, quien asistió a los automovilistas.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.