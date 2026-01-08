Alta Gracia: nuevos horarios de atención en centros de salud

(Alta Gracia; SN).- El Gobierno de la ciudad anunció modificaciones transitorias en el funcionamiento de algunos dispensarios durante los meses de enero y febrero. El Centro de Salud Nº 3 funcionará como eje central de la atención.

Con la llegada de la temporada estival, el Gobierno de Alta Gracia informó cambios en el esquema de atención de la red de salud municipal. Según el comunicado oficial, durante los meses de enero y febrero, cinco centros de salud específicos verán modificados sus horarios de manera transitoria y escalonada.

Desde el municipio enfatizaron que estas modificaciones responden a una reorganización por el periodo de vacaciones, pero aseguraron que la atención primaria de salud está plenamente garantizada en toda la ciudad.

El Centro de Salud Nº 3, el referente del verano

Para evitar inconvenientes a los vecinos, las autoridades recordaron que el Centro de Salud Nº 3 "Dr. Ramón Carrillo" mantendrá sus puertas abiertas de manera habitual durante toda la temporada. Asimismo, todos aquellos dispensarios que no figuran en el cronograma de cambios continuarán operando en sus días y horarios frecuentes.

Cronograma de cierres temporales por barrio

A continuación, el detalle de los centros que interrumpirán su atención al público en fechas específicas:

Centro de Salud Nº 9 Bº Liniers 1º quincena de enero

Centro de Salud Nº 13 Bº Gral. Bustos del 12 al 28 de enero

Centro de Salud Nº 11 Bº Cámara 28 de enero al 20 de febrero

Centro de Salud Nº 4 Bº La Gruta 1º quincena de febrero

Centro de Salud Nº 10 Valle Buena Esperanza 9 al 16 de febrero

Recomendaciones para los vecinos

Ante cualquier consulta o necesidad médica en los barrios afectados durante los días mencionados, se recomienda a los vecinos dirigirse al dispensario más cercano que se encuentre operativo o asistir directamente al Centro de Salud Nº 3.

La medida busca optimizar los recursos humanos del área de salud sin resentir el servicio básico para los ciudadanos de Alta Gracia durante el receso de verano.