Alta Gracia: nuevos horarios de atención en centros de salud

(Alta Gracia; SN).- El Gobierno de la ciudad anunció modificaciones transitorias en el funcionamiento de algunos dispensarios durante los meses de enero y febrero. El Centro de Salud Nº 3 funcionará como eje central de la atención.
Con la llegada de la temporada estival, el Gobierno de Alta Gracia informó cambios en el esquema de atención de la red de salud municipal. Según el comunicado oficial, durante los meses de enero y febrero, cinco centros de salud específicos verán modificados sus horarios de manera transitoria y escalonada.
Desde el municipio enfatizaron que estas modificaciones responden a una reorganización por el periodo de vacaciones, pero aseguraron que la atención primaria de salud está plenamente garantizada en toda la ciudad.
El Centro de Salud Nº 3, el referente del verano
Para evitar inconvenientes a los vecinos, las autoridades recordaron que el Centro de Salud Nº 3 "Dr. Ramón Carrillo" mantendrá sus puertas abiertas de manera habitual durante toda la temporada. Asimismo, todos aquellos dispensarios que no figuran en el cronograma de cambios continuarán operando en sus días y horarios frecuentes.
Cronograma de cierres temporales por barrio
A continuación, el detalle de los centros que interrumpirán su atención al público en fechas específicas:
Recomendaciones para los vecinos
Ante cualquier consulta o necesidad médica en los barrios afectados durante los días mencionados, se recomienda a los vecinos dirigirse al dispensario más cercano que se encuentre operativo o asistir directamente al Centro de Salud Nº 3.
La medida busca optimizar los recursos humanos del área de salud sin resentir el servicio básico para los ciudadanos de Alta Gracia durante el receso de verano.
