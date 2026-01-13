Cayó un “kiosco” de droga en Villa del Prado: dos detenidos y cocaína incautada

Jorge Conalbi AnzorenaEconomía12 de enero de 2026
Tres responsables de complejos de alojamiento coincidieron en que no registran antecedentes tan malos. Señalan que el movimiento que se observa en las rutas es "turismo de cordobeses". Las causas.
SNPoliciales15 de enero de 2026
La Departamental Santa María llevó adelante un intenso Operativo de Saturación en Alta Gracia, Villas Ciudad de América y Potrero de Garay. Hubo controles en avenidas, barrios, balnearios y zonas turísticas, con secuestro de motocicletas y participación de diversas unidades especiales para reforzar la seguridad en plena temporada estival.
SNProvinciales15 de enero de 2026
El Ministerio de Salud informó que el Malbrán detectó dos contagios vinculados a viajeros que regresaron de México y España. Ambos pacientes evolucionan favorablemente y no hay evidencia de circulación comunitaria en la provincia.
SNNacionales15 de enero de 2026
Con el envío de proyectos clave al Congreso, el Gobierno Nacional busca eliminar definitivamente la Ley de Tierras de 2011. Investigadores del CONICET advirtieron que, en un contexto de creciente presión sobre los recursos estratégicos, la derogación podría ampliar la extranjerización en zonas hídricas, mineras y fronterizas.
SNSociedad16 de enero de 2026
Con más de 40 carros gastronómicos y una nutrida grilla cultural, el Parque del Sierras Hotel se prepara para recibir una de las citas más esperadas del verano cordobés. La entrada es libre y gratuita.