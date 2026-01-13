Cayó un “kiosco” de droga en Villa del Prado: dos detenidos y cocaína incautada

(SN; Villa del Prado) En un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la comuna de Villa del Prado se vio sacudida por un contundente despliegue táctico que puso fin a un conocido punto de venta de estupefacientes.

Luego de recibir numerosos llamados al 0800-888-8080 —la línea de denuncias anónimas del Ministerio Público Fiscal— y de varias tareas de investigación, los equipos especiales irrumpieron en una vivienda ubicada en barrio Olivares.

La escena dentro del domicilio confirmó lo que los indicios venían marcando: allí funcionaba un activo “kiosco” de drogas, donde los compradores ingresaban para concretar las “transas”. En algunos casos dejaban objetos de valor a modo de empeño para obtener las dosis ilícitas.

Durante el allanamiento detuvieron a una mujer de 26 años y un hombre de 28, señalados como responsables del negocio clandestino. Además, la FPA incautó varias dosis de cocaína, la suma de $645.200 y diversos elementos vinculados a la comercialización de narcóticos.

Concluido el operativo, la Fiscalía del Segundo Turno ordenó el secuestro del material hallado y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. El punto de venta quedó desarticulado, y la investigación continúa para determinar posibles vínculos con otras redes locales.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba.