Micaela Rodríguez: "El comentario de Pettovello es tribunero"

(SN; Alta Gracia) Micaela Rodríguez, representante de la UTEP y Movimiento Evita de Alta Gracia habló sobre la polémica desatada por la ministra de capital humano, Sandra Pettovello, quien manifestó que atenderá a “quienes tengan hambre de manera individual y sin intermediarios”.

“Al final la casta era el pueblo” comenzó diciendo Micaela Rodríguez y se mostró muy preocupada por el alimento de los sectores populares.

“Hay estadísticas nacionales que indican que el 50% de los pibes comen en comedores comunitarios”, al tiempo que aseguró que en la provincia de Córdoba hay un paliativo como es la implementación del PAICOR que no cubre las necesidades. "Hoy los alimentos de Paicor no se entregan porque están de vacaciones, pero el gobernador Llaryora garantizó la continuidad del programa durante todo el año. Pero claramente no alcanza en el contexto inflacionario que existe".

Según Micaela, en Alta Gracia hay más de 30 comedores pertenecientes a la UTEP. Mientras que el que menos personas sostiene entrega 30 raciones diarias, el que más personas sostiene entrega 150, por lo que la situación genera una profunda preocupación.

Esta incertidumbre aumentó desde que la ministra Pettovello hizo declaraciones en relación a la quita de alimento en comedores diciendo que ella va a atender a quienes tengan hambre con el DNI.

"Es una provocación permanente a la situación de crisis del país. El comentario de la individualización de los reclamos es totalmente tribunero porque ¿Cómo haría un compañero de barrio La Perla a hacer el reclamo de la situación del hambre en la ciudad? Es una locura”.

Feria de la Economía Popular en Colectividades

Finalmente Micaela invitó al público a pasar por la Feria organizada en el predio de colectividades en donde hay más de 40 puestos así como una gran variedad de ofertas: desde chocolates y alimentos, hasta macramé.

Muchos de los alimentos son producidos por cooperativas. La feria está ubicada dentro del predio de colectividades en la calle interna que une la Av. Hipólito Yrigoyen y Bolivia, entrada 3 de colectividades. Al lado se encuentra el Punto Mujer.