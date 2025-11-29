Tiempo en Alta Gracia: danza de tormentas para un finde inestable

(Alta Gracia; SN).- El fin de semana arranca bajo condiciones de extrema inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta por tormentas fuertes que afectarán a la región durante todo el Sábado 29 de Noviembre, con una alta probabilidad de precipitación durante la jornada y que alcanza el 100% hacia la noche.

Se espera un día con un clima templado pero muy húmedo, dominado por el riesgo de fenómenos severos y un importante movimiento de vientos.

Mañana con Alerta: La jornada comenzará con Tormentas Fuertes y una probabilidad alta de precipitación (40-70%). La temperatura se mantendrá en 22ºC.

Tarde Inestable: Pese a la inestabilidad, la temperatura ascenderá hasta los 28ºC. El viento rotará al Este y aumentará ligeramente su velocidad, con ráfagas de hasta 50 km/h. El riesgo de tormenta se mantiene en 40-70%.

Noche pasada por agua: La inestabilidad alcanzará su pico máximo. El SMN prevé tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación de 70% a 100%. La temperatura se mantendrá cálida 25ºC, con viento suave del Sudeste tras el paso del frente.