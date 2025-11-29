Tiempo en Alta Gracia: danza de tormentas para un finde inestable

Tiempo en Alta Gracia: jornada calurosa con probabilidad de tormentas vespertinas
Viernes inestable en la ciudad, con lluvias y chaparrones. El fin de semana seguirá húmedo, pero desde el martes vuelve el sol y suben las temperaturas.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.Sociedad29 de noviembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN).- El fin de semana arranca bajo condiciones de extrema inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta por tormentas fuertes que afectarán a la región durante todo el Sábado 29 de Noviembre, con una alta probabilidad de precipitación durante la jornada y que alcanza el 100% hacia la noche.
Se espera un día con un clima templado pero muy húmedo, dominado por el riesgo de fenómenos severos y un importante movimiento de vientos.
Mañana con Alerta: La jornada comenzará con Tormentas Fuertes y una probabilidad alta de precipitación (40-70%). La temperatura se mantendrá en 22ºC.
Tarde Inestable: Pese a la inestabilidad, la temperatura ascenderá hasta los 28ºC. El viento rotará al Este y aumentará ligeramente su velocidad, con ráfagas de hasta 50 km/h. El riesgo de tormenta se mantiene en 40-70%.
Noche pasada por agua: La inestabilidad alcanzará su pico máximo. El SMN prevé tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación de 70% a 100%. La temperatura se mantendrá cálida 25ºC, con viento suave del Sudeste tras el paso del frente.
Viernes inestable en la ciudad, con lluvias y chaparrones. El fin de semana seguirá húmedo, pero desde el martes vuelve el sol y suben las temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció desde este jueves el inicio de jornadas inestables, fuertes lluvias y bajas temperaturas.
Residentes y comerciantes aseguran que la comuna no ofrece soluciones ante la falta de agua que se repite cada fin de semana largo. Reclaman diálogo, mejoras urgentes y organizan una asamblea para este sábado.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
COSAG atribuyó la falta de agua en el sector alto de Villa Camiares al incremento del consumo por las altas temperaturas y a las obras en curso para ampliar la red y reforzar la estación de bombeo.
La infectóloga Sandra Arrúa señaló que la ciudad mantiene un crecimiento sostenido de contagios y pidió reforzar campañas, acceso a preservativos y testeo temprano.
La infectóloga Sandra Arrúa señaló que la ciudad mantiene un crecimiento sostenido de contagios y pidió reforzar campañas, acceso a preservativos y testeo temprano.
Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, no asumirá su banca. El Senado frenó su incorporación mientras se investigan presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado.
Una funcionaria de la SIDE perdió el control de su WhatsApp durante una reunión oficial. El caso desató cuestionamientos y reforzó la idea de desorden en el organismo.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El 25N unió en el recuerdo a dos mitos. Mediante un imaginario diálogo, el autor analiza a Maradona y Fidel Castro como símbolos de otra época, marcando la distancia con los referentes actuales.