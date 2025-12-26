Peajes: aumento y cambios, pagar en efectivo será más caro

peaje cordoba

(Córdoba; SN) Desde el primer minuto de este sábado 27 de diciembre, rige un nuevo cuadro tarifario en la Red de Accesos a Córdoba (RAC), con un cambio central para los automovilistas: pagar en efectivo será la alternativa más cara.

El pago manual en cabinas pasará a costar 3.000 pesos por pasada para autos, frente a los 2.000 que se abonaban hasta ahora. El valor surge de la tarifa básica más un recargo especial por el uso de efectivo.

Desde Caminos de las Sierras explicaron que la medida busca desalentar el pago en efectivo y promover sistemas más ágiles y seguros, como el TelePEAJE. En ese sentido, el nuevo esquema apunta a beneficiar a los usuarios frecuentes y a los vehículos de menor porte, con descuentos escalonados que pueden alcanzar el 100% de bonificación.

Tarifas con TelePEAJE

De 1 a 10 pasadas mensuales: $1.593,15 por pasada.

De 11 a 30 pasadas: $1.509,30 (descuento retroactivo).

De 31 a 50 pasadas: $1.341,60 (retroactivo).

De 51 a 80 pasadas: $1.173,90 (retroactivo).

Desde la pasada 81 en adelante: bonificación del 100%.

Pago manual y en efectivo

Motos: sin costo de lunes a viernes; $800 sábados, domingos y feriados.

Autos: $3.000 por pasada.

Camiones de dos ejes, ruedas duales o más de 2,10 m de altura: $6.000.

Vehículos de 3 o 4 ejes sin duales y menos de 2,10 m: $6.000.

De 3 o 4 ejes con duales y más de 2,10 m: $15.000.

Camiones de 5 o 6 ejes: $20.000.

Más de 6 ejes: $25.000.

El último aumento en la RAC se había aplicado el 1 de enero de 2025. Con este ajuste, la tarifa básica para quienes usan TelePEAJE sube un 29%, aunque el sistema contempla fuertes beneficios para los usuarios habituales.

Las motocicletas continuarán circulando sin costo de lunes a viernes, una medida que busca aliviar el gasto de quienes utilizan este medio de transporte de manera cotidiana.