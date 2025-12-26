Alta Gracia: inician las inscripciones para los cursos de verano 2026

(SN; Alta Gracia) Este viernes, el Gobierno local informó que el próximo lunes 29 de diciembre comenzarán las inscripciones para los cursos de verano que se dictarán en la Casa de la Cultura y en la Escuela Municipal Rojas durante toda la temporada estival.

Para esta temporada, la Subsecretaría de Educación ofrecerá cursos, que cuentan con el aval de la UNC, para todas las edades, que incluyen talleres artísticos, propuestas saludables y capacitaciones en oficios, entre otros.

Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes en el horario de 7 a 14 y hasta el 9 de enero en la Casa de la Cultura. En tanto que los talleres se desarrollarán del 12 de enero al 6 de marzo. Para más información, comunicarse al teléfono fijo 428131.

A continuación, el listado completo de los cursos y talleres disponibles: