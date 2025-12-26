Alta Gracia: inician las inscripciones para los cursos de verano 2026

Alta Gracia: el Monumental Sierras recibe a grandes nombres del teatro
Pablo Alarcón, Claribel Medina, Rodolfo Ranni y Marta González se presentarán en el Cine Teatro Monumental Sierras durante enero, con dos propuestas teatrales de primer nivel.
En total son 25 los talleres que se dictarán en la Casa de la Cultura y en la Escuela Municipal Rojas durante toda la temporada estival.Municipales26 de diciembre de 2025SN
(SN; Alta Gracia) Este viernes, el Gobierno local informó que el próximo lunes 29 de diciembre comenzarán las inscripciones para los cursos de verano que se dictarán en la Casa de la Cultura y en la Escuela Municipal Rojas durante toda la temporada estival.
Para esta temporada, la Subsecretaría de Educación ofrecerá cursos, que cuentan con el aval de la UNC, para todas las edades, que incluyen talleres artísticos, propuestas saludables y capacitaciones en oficios, entre otros.
Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes en el horario de 7 a 14 y hasta el 9 de enero en la Casa de la Cultura. En tanto que los talleres se desarrollarán del 12 de enero al 6 de marzo. Para más información, comunicarse al teléfono fijo 428131.
A continuación, el listado completo de los cursos y talleres disponibles:
El procedimiento se realizó en un comercio de barrio Paravachasca. En los últimos diez días, el municipio notificó a más de 200 locales por la prohibición vigente.
El área municipal incorporó el número nacional 103 para emergencias. La línea funciona las 24 horas y se suma a los teléfonos fijos ya existentes.
Desde este martes quedó permitido estacionar sobre mano izquierda en un tramo de calle Dino Carignani. La medida busca mejorar el ordenamiento vial y ampliar la disponibilidad de espacios en la zona céntrica.
Desde el Gobierno local comunicaron que no habrá recolección durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.
El Indio Lucio Rojas, Los Herrera y La Clave Trío estuvieron presentes en el lanzamiento junto al Gobierno local. “Alta Gracia apuesta a tener atractivos para todos los gustos, todos los días, de manera gratuita y accesible. Es un gran esfuerzo, es un compromiso y es una forma de vivir la cultura”, dijo el intendente Marcos Torres Lima.
El hecho ocurrió en el marco de una reunión familiar. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Gracia, donde se constató que había ingresado sin signos vitales.
Ocurrió en el balneario La Cascada, en plena tarde de Navidad. El sospechoso fue sorprendido robando en un comercio y reducido a pocos metros del lugar, antes de la llegada de la Policía.
A partir del 27 de diciembre, los peajes de la RAC aumentan y el pago en efectivo pasa a ser la opción más costosa. El sistema TelePEAJE tendrá descuentos progresivos que pueden llegar a la gratuidad.
Gabriel González intentaba defender a su hijo de los golpes de los efectivos en Villa Lugano, donde fue acribillado a quemarropa por uniformados de la Ciudad de Buenos Aires.