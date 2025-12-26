Alta Gracia: inician las inscripciones para los cursos de verano 2026

En total son 25 los talleres que se dictarán en la Casa de la Cultura y en la Escuela Municipal Rojas durante toda la temporada estival.

Municipales26 de diciembre de 2025SNSN
WhatsApp Image 2025-12-26 at 11.47.00 AM

(SN; Alta Gracia) Este viernes, el Gobierno local informó que el próximo lunes 29 de diciembre comenzarán las inscripciones para los cursos de verano que se dictarán en la Casa de la Cultura y en la Escuela Municipal Rojas durante toda la temporada estival.

Para esta temporada, la Subsecretaría de Educación ofrecerá cursos, que cuentan con el aval de la UNC, para todas las edades, que incluyen talleres artísticos, propuestas saludables y capacitaciones en oficios, entre otros.

Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes en el horario de 7 a 14 y hasta el 9 de enero en la Casa de la Cultura. En tanto que los talleres se desarrollarán del 12 de enero al 6 de marzo. Para más información, comunicarse al teléfono fijo 428131.

A continuación, el listado completo de los cursos y talleres disponibles:

  • Iniciación a las artes visuales (dibujo y pintura) para jóvenes y adultos
  • Iniciación a las artes visuales (arte urbano) para adolescentes
  • Arte textil
  • Estimulación cognitiva y movimiento
  • Portugués para niños
  • Yoga terapéutico en verano
  • Iniciación a los sistemas libres GNU/Linux
  • Facturación en laboratorio
  • Facturación odontológica
  • Manejo de débitos y refacturación
  • Primeros pasos en la costura creativa
  • Informática útil para la vida diaria
  • Elaboración de sahumerios y velas
  • Ba Duan Jin – Qi Gong
  • Verano sin químicos
  • Emprendé con intención: propósito + identidad visual y redes
  • Iniciación a la programación a través de videojuegos
  • Encuadernación creativa
  • Habilidades para el empleo: herramientas para el mundo laboral
  • Introducción al diseño para emprendimientos
  • Computación y seguridad en línea
  • Introducción a la peluquería
  • Decoración de tortas
  • Cocina rápida para adultos y adolescentes
  • Sabor a diversión
Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-12-19 at 7.10.19 PM

Alta Gracia: se presentó la temporada de verano en la ciudad

Redacción SN
Municipales19 de diciembre de 2025

El Indio Lucio Rojas, Los Herrera y La Clave Trío estuvieron presentes en el lanzamiento junto al Gobierno local. “Alta Gracia apuesta a tener atractivos para todos los gustos, todos los días, de manera gratuita y accesible. Es un gran esfuerzo, es un compromiso y es una forma de vivir la cultura”, dijo el intendente Marcos Torres Lima.

Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email