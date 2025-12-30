Alta Gracia: cambios en la recolección de residuos para año nuevo

Alta Gracia: abrió la pileta en el Parque García Lorca
Para este verano, el Gobierno local dio apertura a la pileta municipal, con precios accesibles para todas las edades.
Puntualmente no habrá servicio durante el miércoles 31 y el jueves 1 debido a que se encontrará cerrado el predio de Piedras Blancas. Además no habrá atención en ninguna de las áreas municipales.Municipales30 de diciembre de 2025SN
(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno local informó que durante el miércoles 31 y jueves 1 no habrá recolección de residuos, debido a que el predio de Piedras Blancas se encontrará cerrado.
Además no habrá atención en ninguna de las áreas municipales debido al feriado y asueto administrativo correspondientes a las fiestas de fin de año. El cronograma habitual se retomará a partir del viernes 02.
Se recomienda a los vecinos tener en cuenta esta información a fines de planificar la realización de trámites y la disposición de los residuos domiciliarios, para preservar entre todos las condiciones de higiene y limpieza de la ciudad.
Para este verano, el Gobierno local dio apertura a la pileta municipal, con precios accesibles para todas las edades.
Del lunes 5 al viernes 9 de enero se llevará adelante el primer monitoreo aédico de la temporada, con recorridas casa por casa en distintos barrios de la ciudad.
La Municipalidad secuestró mercadería en comercios y notificó a 30 domicilios particulares. La medida busca frenar el incremento de detonaciones registrado este año y responder a las denuncias de organizaciones especializadas.
En total son 25 los talleres que se dictarán en la Casa de la Cultura y en la Escuela Municipal Rojas durante toda la temporada estival.
Pablo Alarcón, Claribel Medina, Rodolfo Ranni y Marta González se presentarán en el Cine Teatro Monumental Sierras durante enero, con dos propuestas teatrales de primer nivel.
El procedimiento se realizó en un comercio de barrio Paravachasca. En los últimos diez días, el municipio notificó a más de 200 locales por la prohibición vigente.
Los violentos disturbios que inauguraron el año en Alta Gracia avivaron internas, oxigenaron opositores que boqueaban y volvieron a poner sobre la mesa la economía y una innecesaria sobreexposición del Intendente.
Con un nuevo decreto que se superpone al Congreso, Javier Milei le otorgó un nuevo poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que tendrá actividades bajo el carácter de "encubierto" en asuntos internos, como por ejemplo la detención de ciudadanos y que se superpone al Poder Judicial.
Desde el Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de Alta Gracia criticaron el accionar del Gobierno local y la Provincia luego de los desmanes ocurridos en el Parque del Sierras Hotel durante la madrugada del primero de enero.
El gobierno ruso expresó su rechazo al bombardeo y secuestro del presidente Maduro. También los hizo España y Colombia.
"Vamos a administrar Venezuela hasta una transición", dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa y advirtió sobre un segundo ataque “mucho más grande”.