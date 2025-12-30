Alta Gracia: cambios en la recolección de residuos para año nuevo

Puntualmente no habrá servicio durante el miércoles 31 y el jueves 1 debido a que se encontrará cerrado el predio de Piedras Blancas. Además no habrá atención en ninguna de las áreas municipales.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno local informó que durante el miércoles 31 y jueves 1 no habrá recolección de residuos, debido a que el predio de Piedras Blancas se encontrará cerrado.

Además no habrá atención en ninguna de las áreas municipales debido al feriado y asueto administrativo correspondientes a las fiestas de fin de año. El cronograma habitual se retomará a partir del viernes 02.

Se recomienda a los vecinos tener en cuenta esta información a fines de planificar la realización de trámites y la disposición de los residuos domiciliarios, para preservar entre todos las condiciones de higiene y limpieza de la ciudad.

