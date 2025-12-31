Tiempo en Alta Gracia: el año se despide con altas temperaturas y posibles tormentas

(Alta Gracia; SN) Paravachasca tendrá este miércoles una jornada marcada por el calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, mientras que la mínima rondará los 19°.

Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, pero hacia la tarde aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas, que podrían extenderse hacia la noche. Las chances de precipitaciones se ubican entre el 10 y el 40 por ciento.

En este contexto, el SMN mantiene vigente una alerta por altas temperaturas, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, personas mayores y con enfermedades crónicas.

El viento será leve a moderado, con ráfagas ocasionales, y no se descartan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas hacia el cierre de la jornada.





