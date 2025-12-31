Tiempo en Alta Gracia: el año se despide con altas temperaturas y posibles tormentas

Córdoba: continúa vigente la alerta por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
(Alta Gracia; SN) Paravachasca tendrá este miércoles una jornada marcada por el calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, mientras que la mínima rondará los 19°.
Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, pero hacia la tarde aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas, que podrían extenderse hacia la noche. Las chances de precipitaciones se ubican entre el 10 y el 40 por ciento.
En este contexto, el SMN mantiene vigente una alerta por altas temperaturas, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, personas mayores y con enfermedades crónicas.
El viento será leve a moderado, con ráfagas ocasionales, y no se descartan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas hacia el cierre de la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada con temperaturas menores a los 30 grados y vientos del sector norte.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para esta jornada temperaturas más bajas que días anteriores, con el cielo parcialmente nublado y fuertes ráfagas.
Tenía 61 años, estaba próximo a jubilarse y cumplía funciones como supervisor. Falleció tras el derrumbe de una cabina en medio de la tormenta de viento y granizo.
La jornada se presenta con cielo inestable, temperaturas elevadas y chances de tormentas aisladas en distintos momentos del día. El calor continuará durante el fin de semana.
La Cooperativa del Anisacate ya judicializó el “abusivo” canon municipal por uso del espacio aéreo que el gobierno municipal pretende cobrarle a los vecinos. Carlos Ríos consideró que la medida oficial podría ser una persecución.
Los violentos disturbios que inauguraron el año en Alta Gracia avivaron internas, oxigenaron opositores que boqueaban y volvieron a poner sobre la mesa la economía y una innecesaria sobreexposición del Intendente.
Durante su discurso, el presidente norteamericano intentó justificar su ataque acusando a Nicolás Maduro de "narcoterrorista", sin embargo no ocultó su ambición de controlar el petróleo venezolano. Además se adjudicó el control del país, sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia y prometió defender la soberanía bolivariana.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
La beba de tan solo un año sufrió accidente cuando jugaba con una piedra sobre la arena del balneario Los Chorrillos. A raíz de esto, los efectivos implementaron el protocolo sanitario para una rápida asistencia médica.
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.