Tiempo en Alta Gracia: está para mate, tortas fritas y mirar la lluvia por la ventada

Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Sociedad08 de enero de 2026SNSN
Clima 2025 Llovizna (10)

(Alta Gracia; SN).- La región se encuentra bajo una jornada de inestabilidad extrema. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta por tormentas fuertes que persistirán durante todo el jueves 8 de enero. Lo más destacado, además de la abundante caída de agua, es el brusco descenso de la temperatura, que se mantendrá en niveles otoñales en pleno enero.

Mañana de Lluvia Intensa: La jornada comienza con tormentas de variada intensidad y una temperatura de 18°C. El viento sopla desde el Este, aportando la humedad necesaria para sostener las precipitaciones.

Tarde de Pico de Inestabilidad: Se espera que entre la tarde y la noche se registre la mayor intensidad de los fenómenos. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%, con tormentas que pueden ser localmente fuertes. La temperatura máxima llegará apenas a los 19°C, un valor excepcionalmente bajo para esta época del año.

Noche con Viento Sur: El viento rotará hacia el sector Sur, manteniendo la inestabilidad y las tormentas fuertes. La jornada cerrará con 18°C, obligando a los vecinos a retomar el abrigo liviano.

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