Alta Gracia: debido a las lluvias se reprogramó el monitoreo aédico de este jueves

(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local informó la postergación del monitoreo aédico previsto para este jueves en los barrios Cafferata, Residencial el Crucero, 25 de Mayo, Sur y General Bustos.

Las condiciones climáticas reinantes obligaron a tomar esta medida. El correspondiente monitoreo se realizará mañana viernes 9 de enero en el horario de la tarde.

Vale recodar que también mañana viernes y por la mañana será el control en los barrios Villa Oviedo, La Perla, Liniers, Tiro Federal, Piedra del Sapo, El Cañito y Santa Teresa de Jesús.

Durante las visitas a los domicilios, los promotores solicitarán el acceso a las viviendas para la búsqueda e identificación de potenciales criaderos. Además tomarán muestras de larvas para su posterior reconocimiento en laboratorio de entomología de la División de Manejo Integrado de Vectores.

Cabe destacar que el equipo de promoción se encuentra identificado con uniforme de cada institución y credenciales de identificación.