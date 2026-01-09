Tiempo en Alta Gracia: otro lindo día para entrarle a unas buenas pastas

(Alta Gracia; SN).- Tras el intenso temporal del jueves, la inestabilidad persiste en el Valle de Paravachasca. Este viernes 9 de enero se presenta como una jornada húmeda, con nubosidad constante y temperaturas que se mantienen muy por debajo de la media veraniega. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el mayor riesgo de tormentas se concentrará durante la tarde.

Mañana de Lloviznas: El viernes comenzó con una temperatura de 19°C y lluvias aisladas. El viento del sector Este aporta un alto índice de humedad, manteniendo el cielo cubierto en toda la región.

Tarde con Riesgo de Tormentas: La temperatura máxima apenas alcanzará los 21°C, un valor inusual para enero. Entre la tarde y el atardecer se espera el pico de inestabilidad, con una probabilidad de tormentas aisladas que llega al 70%.

Noche de Chaparrones: Para el cierre del día, la intensidad de los fenómenos disminuiría a chaparrones aislados, con una temperatura que descenderá a los 18°C.