Tiempo en Alta Gracia: otro lindo día para entrarle a unas buenas pastas

Córdoba: las lluvias registradas superaron con creces la media estacional
El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades.
(Alta Gracia; SN).- Tras el intenso temporal del jueves, la inestabilidad persiste en el Valle de Paravachasca. Este viernes 9 de enero se presenta como una jornada húmeda, con nubosidad constante y temperaturas que se mantienen muy por debajo de la media veraniega. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el mayor riesgo de tormentas se concentrará durante la tarde.
Mañana de Lloviznas: El viernes comenzó con una temperatura de 19°C y lluvias aisladas. El viento del sector Este aporta un alto índice de humedad, manteniendo el cielo cubierto en toda la región.
Tarde con Riesgo de Tormentas: La temperatura máxima apenas alcanzará los 21°C, un valor inusual para enero. Entre la tarde y el atardecer se espera el pico de inestabilidad, con una probabilidad de tormentas aisladas que llega al 70%.
Noche de Chaparrones: Para el cierre del día, la intensidad de los fenómenos disminuiría a chaparrones aislados, con una temperatura que descenderá a los 18°C.
El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada con temperaturas menores a los 30 grados y vientos del sector norte.
Un gran incendio en Puerto Patriada ya arrasó con más de 1800 hectáreas y obligaron a realizar evacuaciones preventivas.
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.
La mujer de 27 años estaba cruzando la avenida Vélez Sarsfield por la senda peatonal cuando un ómnibus urbano, de la empresa Coniferal, la chocó en medio del temporal de lluvia que azota a la provincia.
Un Renault Logan despistó y terminó impactando de frente contra una estructura eléctrica en el km 785, a la altura de Rafael García. El conductor y su acompañante, ambos de 34 años, fueron asistidos por Vittal y trasladados al Hospital regional.
El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades.