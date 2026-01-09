Alta Gracia: brindarán un taller de Inteligencia Artificial destinado a jóvenes

(SN; Alta Gracia) Este viernes, el Gobierno local informó la apertura de inscripciones para el taller de Inteligencia Artificial destinado a adolescentes.

Se trata de una capacitación en el marco del Plan BIEN CBA Verano 2026, la cual brindará el municipio en conjunto con el Ministerio de Educación de Córdoba, UNICEF y la organización Chicos.net, la cual promueve los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos digitales.

El taller está destinado a jóvenes de entre 15 y 24 años y contempla una introducción práctica al universo de la IA generativa, con foco en la creación de prompts (instrucciones que orientan las respuestas de la IA).

Es una actividad libre y gratuita. El cursado será en Casa de la Cultura, los días miércoles de 18.30 a 20, durante seis encuentros que inician el 12 de enero.

Interesados en participar deberán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace.