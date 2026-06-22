Economía: Día del Padre, el reflejo de la persistente caída del consumo

(Alta Gracia; SN; CAME) Las ventas minoristas por el Día del Padre registraron una caída interanual del 0,3% en 2026, medidas a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, el consumo vinculado a una de las fechas comerciales más importantes del año acumuló su cuarto retroceso consecutivo.

El informe señaló que más del 80% de los comercios implementó promociones especiales, descuentos y facilidades de financiamiento para estimular las compras. Sin embargo, estas estrategias tuvieron un impacto limitado frente a la cautela de los consumidores y la necesidad de priorizar el presupuesto familiar.

El ticket promedio alcanzó los 78.986 pesos, aunque gran parte de las operaciones se concentró en productos económicos y artículos en oferta, una tendencia que reflejó la búsqueda de alternativas accesibles por parte de los compradores.

La caída de este año se suma a los descensos registrados en temporadas anteriores: 1,7% en 2025 y 10,2% en 2024. Para CAME, estos datos evidencian un escenario de consumo debilitado que continúa afectando al comercio minorista.

Qué dijeron los comerciantes

El relevamiento mostró que el 38,1% de los comerciantes consideró que la fecha tuvo un impacto moderado en las ventas, mientras que el 36,5% señaló que generó algo de movimiento, aunque insuficiente para modificar la situación general del negocio.

En tanto, apenas el 7,4% afirmó que la celebración resultó determinante para impulsar la actividad comercial. Por el contrario, un 18% sostuvo que el Día del Padre no produjo ningún efecto significativo sobre su facturación.

Los rubros que crecieron y los que retrocedieron

Cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar la fecha con resultados positivos. Los mayores incrementos se registraron en Librerías e Indumentaria, ambos con un crecimiento del 2,1% interanual.

También mostraron números favorables los rubros Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con una suba del 0,8%, y Calzado y marroquinería, con un avance del 0,4%.

En cambio, las mayores caídas correspondieron a Equipos, periféricos, accesorios y celulares, que retrocedieron un 6,1%, y a Cosméticos y perfumería, con una baja del 3,8%.

El estudio fue realizado entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio sobre 189 comercios de distintos puntos del país y reflejó un escenario marcado por el bajo poder adquisitivo, la búsqueda de ofertas y una creciente dependencia de la financiación para concretar las compras.