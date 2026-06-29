Tiempo en Alta Gracia: lunes con 15°C y una ola de aire polar que hará caer las mínimas hasta los -5°C

(Alta Gracia; SN) El último lunes de junio comenzó con una temperatura mínima de -1°C en Alta Gracia y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 15°C en una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Aunque durante la tarde se espera un leve ascenso de la temperatura, el frío seguirá siendo protagonista durante toda la semana debido al ingreso de una masa de aire polar que afectará a gran parte del centro del país.

La semana más fría

El pronóstico extendido anticipa varias jornadas con temperaturas bajo cero en las primeras horas del día.

Para el martes se espera una mínima de -2°C y una máxima de 15°C, con cielo mayormente despejado y sin precipitaciones.

El miércoles la máxima descenderá hasta los 12°C, mientras que la mínima será de 2°C. Además, el SMN prevé ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El jueves continuará el ambiente invernal, con una mínima de 1°C y una máxima de 8°C.

El frío alcanzará su punto más intenso el sábado, cuando la temperatura descenderá hasta los -5°C, con una máxima prevista de apenas 8°C. El domingo comenzará una leve recuperación, aunque la mínima volverá a ubicarse en torno a los 0°C y la máxima alcanzará los 13°C.

Heladas y posibles nevadas en las sierras

El marcado descenso térmico responde al ingreso de una masa de aire polar que ya comenzó a sentirse en gran parte de la provincia.

Especialistas anticipan que las condiciones favorecerán heladas generalizadas durante las mañanas y no descartan la posibilidad de nevadas en sectores de las sierras cordobesas entre el miércoles y el jueves, producto del avance del aire de origen antártico.

En Alta Gracia, si bien no hay pronóstico de precipitaciones, el escenario será de jornadas muy frías y secas, por lo que se recomienda extremar los cuidados durante las primeras horas del día, especialmente para quienes deban circular por rutas o permanecer al aire libre.