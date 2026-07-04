Alta Gracia: la Escuela Presidente Yrigoyen celebró un siglo de historia

La Escuela Presidente Yrigoyen cumple 100 años y lo celebra con la comunidad.

(Alta Gracia; SN) La comunidad educativa de la Escuela Presidente Yrigoyen celebró este viernes el centenario de la institución con una emotiva jornada que reunió a estudiantes, docentes, exdocentes, exalumnos, familias, autoridades municipales y vecinos para conmemorar los primeros 100 años de una de las instituciones educativas más emblemáticas del sector sur de Alta Gracia.

La celebración comenzó con una marcha de antorchas que partió desde la intersección de las calles Santa María y Jerusalén, en Villa Oviedo, y recorrió el camino hasta el actual edificio escolar, ubicado en barrio General Bustos.

La propuesta tuvo un fuerte contenido simbólico: las antorchas, confeccionadas por los propios estudiantes, representaron la luz del conocimiento y la transmisión de valores entre generaciones, al tiempo que el recorrido evocó el camino transitado por la institución desde sus orígenes hasta la actualidad.

Una vez en la escuela, la comunidad participó de un acto desarrollado en el Salón de Usos Múltiples (SUM), donde autoridades, docentes, exdocentes, exalumnos y vecinos compartieron un encuentro atravesado por la memoria, el reconocimiento y el sentido de pertenencia.

Durante la ceremonia hubo palabras alusivas que repasaron la historia de la institución y destacaron su papel en la formación de generaciones de altagracienses. La celebración también incluyó presentaciones artísticas y musicales protagonizadas, en varios casos, por exalumnos de la escuela, quienes interpretaron canciones vinculadas con la identidad y la historia del sector sur de la ciudad.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la participación de Elías López, un exalumno de 89 años, quien recitó una poesía escrita especialmente para el 75.º aniversario de la escuela, estableciendo un puente entre distintas generaciones que pasaron por las aulas de la institución.

También formó parte de la celebración la academia Leales del Folklore, dirigida por Mariana Goncebat, exestudiante de la escuela, que presentó un cuadro artístico especialmente preparado para representar el pasado, el presente y la proyección futura de la comunidad educativa.

Un siglo formando generaciones

Fundada en 1926, la Escuela Presidente Yrigoyen se consolidó a lo largo de un siglo como una referencia educativa y social para cientos de familias de la zona sur de Alta Gracia.

Además de su tarea pedagógica cotidiana, la institución desarrolla actualmente un importante trabajo de acompañamiento a las familias, articulando acciones con centros de salud, organismos públicos e instituciones locales para brindar respuestas integrales a las distintas necesidades de la comunidad.

Ese compromiso social, sumado a su trayectoria educativa, convirtió a la escuela en un espacio de referencia para varias generaciones de vecinos que encontraron allí no solo un ámbito de aprendizaje, sino también de contención y construcción comunitaria.

Los festejos continuarán

La jornada realizada marcó el inicio de un calendario de actividades conmemorativas que se desarrollará durante todo el año.

El acto protocolar central del centenario tendrá lugar el próximo 5 de agosto en el Cine Teatro Monumental Sierras, donde se rendirá homenaje a una institución que, desde hace cien años, forma generaciones de niños, niñas y jóvenes de Alta Gracia y continúa siendo un actor fundamental en la vida educativa y social de la ciudad.