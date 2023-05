Trágico: murió un cordobés atacado a machetazos en México

(Télam) "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dió. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", dice una publicación de uno de sus familiares.

Cabe recordar que Benjamín era jugador de rugby del Tala y fue quien sufrió las heridas más graves, y por eso fue trasladado este domingo en un avión sanitario a un hospital de la capital de México, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos y de su familia, perdió la vida.

Benjamín fue atacado junto con Macarena (29) y Santiago Lastra (22) por un hombre que los agredió a los tres con un machete. Santiago sufrió una fractura en el brazo, mientras que Macarena debió ser intervenida por "un corte y fractura en el húmero".

La madre de Santiago Lastra contó que los jóvenes estaban de vacaciones sobre el Pacífico, almorzando en Chacagua. "Estaban en un restaurante, cuando los atacó un loco con un machete violentamente", explicó Marina.