(Télam; Buenos Aires) El diputado por el Partido Conservador David Warbuton anunció su renuncia al Parlamento británico, tras verse envuelto en un caso de acoso sexual y drogas, según publicó la prensa local. Warburton es el cuarto diputado en ocho días que anuncia su dimisión.

El diputado, que representa a Somerton y Frome en Somerset, dijo que los últimos 14 meses desde que se publicaron las denuncias en un periódico nacional habían sido "extraordinariamente difíciles" y aseguró que las acusaciones en su contra fueron "maliciosas".

Negó las denuncias de acoso y aseguró que renunciará a su escaño debido a que el organismo parlamentario de control del acoso rechazó una audiencia justa. El parlamentario había sido acusado de consumir drogas y hacer insinuaciones no deseadas a dos mujeres, luego de que ellas y otra mujer hablaran con el Sunday Times sobre su conducta. Eso llevó a su suspensión del Partido Conservador en abril del año pasado.

Warburton anunció su renuncia en una entrevista con el Mail On Sunday en la que el periódico informó que admitió haber consumido cocaína después de beber un whisky japonés "increíblemente potente". El diputado conservador aseguró que fue grabado y fotografiado en secreto: "Me tendieron una trampa, he sido ingenuo e increíblemente estúpido", declaró en la entrevista al medio local.

"Se me ha impedido revelar que la primera investigación en mi contra fue desestimada, que el denunciante falsificó pruebas o que el segundo denunciante fue testigo del primero y viceversa. (...) El propio comisionado parlamentario de Estándares declaró que su investigación de un año de duración era 'defectuosa' y que debería volver a investigarse", indicó.

Además, el político acusó a las autoridades parlamentarias de estar "aterrorizadas" por el movimiento 'MeToo' y manifestó que no tuvo "ninguna oportunidad" desde el primer momento en el que salieron a la luz las "acusaciones maliciosas", informó la agencia de noticias Europa Press.

Warburton presuntamente obligó a una mujer a visitarle en su casa, donde la habría "besado en la frente, acariciado el cabello y frotado el muslo"; el político aseguró que, días después del supuesto acoso, la mujer le envió "docenas de mensajes de texto amistosos" e incluso llegó a ofrecerse a "hacer mandados" mientras Warburton se encontraba con dos costillas rotas.

Una segunda mujer afirmó que el parlamentario "la acarició" y "le impidió salir del apartamento". Fue una tercera mujer la que realizó las fotografías. Con su renuncia Warburton se suma a las dimisiones del ex primer ministro Boris Johnson, quien el viernes 9 de junio renunció a su banca de diputado, Nigel Adams y Nadine Dorries. Las renuncias de Johnson y Adams provocarán elecciones parciales en sus distritos electorales.

Nadine Dorries también anunció su renuncia el 10 de junio, pero dijo que su partida no sería inmediata porque quería quedarse mientras busca investigar cómo se le negó un puesto en los Lores en la lista de honor de renuncia de Boris Johnson.

La coordinadora nacional de la campaña laborista, Shabana Mahmood, acusó al primer ministro Rishi Sunak de ser "demasiado débil para actuar por sí mismo" después de que Warburton renunciara "en desgracia".

La vicedirectora liberal demócrata, Daisy Cooper, dijo: "Una y otra vez, los conservadores se han sumido en la sordidez y el escándalo, descuidando los temas que realmente le importan a la gente. Entonces decidieron que estaba bien dejar a la gente local en este escaño sin ninguna representación adecuada".