(SN, Córdoba) El Senador Nacional Luis Juez fue muy crítico con la decisión Bullrich de apoyar al libertario en las elecciones de próximo 19 de noviembre cuando Sergio Massa y Javier Milei compitan en la instancia del baloteje presidencial.

"No tengo autoridad moral para decirle a la gente a quién tiene que votar" dijo en diálogo con el multimedio Cadena 3 en donde también agregó que "No entiendo la urgencia, todavía no pasaron ni 72 horas de una derrota; necesitamos hablar entre nosotros, respetarnos y cuidarnos, porque en la unidad en sí misma hay un valor que hay que cuidar y no veo porqué ponerlo en riesgo por una discusión apresurada".

En otro tramo de la entrevista Juez aseguró: "El peronismo fue muy inteligente. Mientras nosotros discutíamos nuestras vanidades exacerbadas, el peronismo nos construyó por derecha una alternativa política que nos comió el electorado de la peor manera".

Finalmente recordó las desafortunadas declaraciones que tuvieron algunos referentes de La Libertad Avanza que acusaron al entonces excandidato a gobernador de "usar" a su hija discapacitada para hacer campaña.

"Todavía estoy esperando que me pidan disculpas los muchachos libertarios que dijeron que yo hacía política con mi hija llevándola a votar porque sentíamos orgullo que nuestra hija con parálisis cerebral por primera vez en vez en 20 años podía votar", declaró.