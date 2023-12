Maximiliano Vittar: "Vamos a acompañar la movilización de la CGT"

(SN, Alta Gracia) La agrupación Inquilinos Córdoba salió el pasado jueves, tras los anuncios del Decreto de Necesidad y Urgencia en donde se deroga la ley de alquileres, a realizar un ruidazo en Patio Olmos. Movilización a la que se sumaron otros sectores y fueron reprimidos por la policía de Córdoba.

En diálogo con Siempre Radio 93.3, Maximiliano VIttar dijo que "esta situación que estamos viviendo, no nos sorprende porque en campaña Milei lo dijo simpre. Pero sí nos preocupa que se está entrando en una lógica "ideologizante". Desde que hemos salido a rechazar este DNU nos dicen que "ahora salimos y antes no".. Esto no se trata de un gobierno, de una afinidad, esto es en contra de algo que afecta a las familias argentinas independientemente del gobierno que esté".

En este sentido, agregó que si bien Milei ganó con una gran cantidad de votos esto no significa que pueda hacer cualquier cosa. "La gente que lo votó es porque está cansada, que se iban a terminar los privilegios y que la casta iba a pagar el costo de lo que pasó en los últimos años. Pero la casta no alquila. La gente no le dió un cheque en blanco".

Finalmente informó que las organizaciones de Inquilinos convocan a la marcha que realizará este miércoles la CGT y la CTA hacia tribunales a fin de presentar un recurso de amparo contra el DNU.