Despeñaderos: fuerte reclamo por despidos en el Hogar Elpidio González

(SN; Despeñaderos) Este jueves, trabajadores y trabajadoras del área de salud del Hogar Elpidio González se manifestaron frente a la institución en reclamo por los despidos de tres enfermeras, que fueron comunicados por la provincia en estos primeros días del año. En diálogo con SN, el prosecretario zonal del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) Sebastián Crembil, dijo: "El gobierno provincial nos había prometido el ingreso de personal para cubrir vacaciones y a contracara de esto nos despide tres compañeros".

Como se puede ver en las imágenes, todo el cuerpo de trabajadores del área acompañó este reclamo en un claro mensaje al gobierno provincial, a quien acusan de faltar a su palabra de priorizar la salud. “Sobre que nos está faltando gente para cubrir diferentes puestos, llegan estos despidos a tres enfermeras. El gobernador electo dijo que iba a priorizar en educación, salud y seguridad y hoy en día nos encontramos con casi 600 bajas en salud en toda la provincia”, dijo Crembil.

El hogar cuenta con un total aproximado de 100 empleados provinciales en el área de salud. La institución se encuentra a unos tres kilómetros de Despeñaderos y depende del Ministerio de Salud de Córdoba. Además, la mayoría de sus trabajadores son vecinos de la localidad, por lo que se trata de una de las mayores fuentes laborales del pueblo.

La comunicación del despido les llegó a las enfermeras a través del portal de CiDi y aún no recibieron respuestas. “No bajaremos los brazos en la lucha y continuaremos exigiendo la reincorporación de las compañeras. Estamos con la gente justa y nos faltan tres agentes. Exigimos la reincorporación de los compañeros para el normal funcionamiento del Hogar y por su fuente de trabajo”, dijo.

Sobre los despidos en el sector estatal, Crembil fue muy crítico tanto del gobierno de Javier Milei como de Martín Llaryora en Córdoba. “Lo que estamos viendo es que se siguen las mismas corrientes del gobierno nacional. Comunican que están sacando gente que no trabaja o que son ñoquis, pero acá despidieron a tres enfermeras en funciones, personal esencial, que en la pandemia fue la primera barrera contra el virus y hoy nos descartan como basura. No son ñoquis a quienes están despidiendo, son enfermeras de gran reconocimiento, vecinas de nuestro pueblo”, dijo y agregó: “El ajusto no lo tienen que pagar los trabajadores”.