Alta Gracia: Walter Vergara se asomó a la muerte, y lo cuenta

(SN; Alta Gracia) El reconocido bailarín Walter Vergara estuvo en terapia intensiva durante cuatro días, en estado de coma farmacológico y con respiración asistida, tras haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono en su domicilio.

La causa del incidente fue un calefactor defectuoso que liberó el gas tóxico mientras Vergara dormía. "No sentí dolor de cabeza, malestar, ni nada. Me acosté a dormir y me desperté en terapia intensiva, con una médica que me hablaba", relató el bailarín en una entrevista con Siempre Radio.

Leo -pareja de Vergara- llegó a la casa y, al no poder ingresar vio por la ventana al artista, desvanecido y con espuma en la boca. Silvia Álvarez y un hermano de Vergara también llegaron hasta el domicilio y tuvieron que derribar la puerta para entrar. Walter estaba inconsciente y, al no lograr despertarlo, lo trasladaron de urgencia primero al Sanatorio Alta Gracia, pero por falta de lugar lo trasladaron a la Clínica Santa María.

Tras cuatro días de internación, Vergara recibió el alta médica el pasado lunes.

Si bien la gravedad del cuadro obligó a mantenerlo en coma inducido, el buen estado físico del bailarín, quien entrena entre dos y tres horas por día, fue fundamental para su recuperación. "Los médicos me dijeron que estuve mucho tiempo intoxicado, por lo que deberán hacerme exámenes neurológicos", comentó Vergara.

A pesar de haber superado el momento crítico, el bailarín aún presenta algunas secuelas de la intoxicación, como cansancio extremo. Sin embargo, ya se encuentra ensayando una bachata con su hija, quien cumplirá 15 años el próximo sábado, para celebrar juntos su recuperación.

Recomendaciones

Por otra parte, la Secretaría de Salud, Desarrollo y Educación del Gobierno de Alta Gracia emitió recomendaciones para prevenir posibles intoxicaciones por monóxido de carbono ante la llegada de las bajas temperaturas.

El monóxido de carbono es producido por el mal uso o funcionamiento de estufas, calefones, braseros y otros artefactos utilizados para calefaccionar el hogar, y puede resultar peligroso especialmente en ambientes mal ventilados.

¿Cuáles son los síntomas de alarma?

La intoxicación con monóxido de carbono puede presentar síntomas como dolor de cabeza, somnolencia, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento, convulsiones, dolor de pecho, palpitaciones, irritabilidad y rechazo del alimento en niños pequeños.

¿Cómo se puede prevenir?

• Instalar y hacer revisar periódicamente los artefactos de calefacción por gasistas matriculados.

• Verificar que la llama de los artefactos sea azul. Si su tonalidad es anaranjada, los artefactos funcionan en forma defectuosa.

• Ventilar toda la casa una vez al día y dejar siempre una puerta o ventana entreabierta, tanto de día como de noche, y aún cuando haga frío.

• Es indispensable que las salidas de gases al exterior estén libres de obstrucciones y colocadas en forma reglamentaria. La mayoría de los accidentes fatales se deben a artefactos con conductos defectuosos o mal instalados.

• No coloque artefactos a gas en baños y en los dormitorios, sólo estufas que sean de tiro balanceado.

• Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con estas encendidas y apagarlas fuera de la casa.

• No utilizar hornallas y hornos de la cocina para calefaccionar el ambiente.

• Asegurarse de que la llave de paso de la cocina se encuentre a un lado del artefacto y al alcance de la mano, a fin de poder cerrar la salida de gas de manera ágil.



¿Qué hacer si se sospecha intoxicación con monóxido de carbono?

• Abandonar inmediatamente el ambiente contaminado y salir hacia el aire libre.

• Concurrir con urgencia a un centro de salud cercano.

• Si es posible, dejar abiertas ventanas y puertas y apagar los artefactos que funcionan a gas.

Es importante recordar que la intoxicación por monóxido de carbono siempre puede prevenirse.