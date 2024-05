Alta Gracia: la Cooperativa Horizonte anunció su retirada

(SN; Alta Gracia) La Cooperativa Horizonte -dedicada a la construcción de viviendas- anunció su retirada de Alta Gracia, ante la exigencia por parte de la Municipalidad para que realice algunas obras en uno de los dos loteos proyectados en la ciudad.

Hasta el momento, la cooperativa tiene dos loteos pendientes de aprobación municipal. Uno en la zona norte, sobre la extensión del bulevar Presidente Alfonsín, que prevé la construcción de 200 viviendas, y otro en la zona sur, colindante con un centro comercial ubicado a la vera de la ruta 5, de 93 casas. Es por este último proyecto que el gobierno municipal le exige obras que eviten el colapso hídrico en Barrio Parque San Juan.

Mediante un comunicado, la empresa no descartó volver en el futuro, si sus asociados sólo debieran afrontar los costos de lote y construcción de vivienda, excluyendo obras públicas.

El cuadro de emergencia hídrica de Alta Gracia viene llevando al gobierno a

¿Qué exige la Municipalidad?

Al proyectado -y aún no autorizado- loteo de la zona sur, el estado municipal le exigió la construcción de una cisterna con capacidad para abastecer a las futuras 93 viviendas del emprendimiento en épocas de baja presión de agua. La zona, como se sabe, sufre serios problemas en sentido apenas comienza a aumentar el consumo. La idea del gobierno es evitar que un nuevo loteo colapse la situación de Barrio Parque San Juan. Además de la cisterna, la Municipalidad le negó a la cooperativa de conectarse a una boca que lleva agua al mismo barrio, indicándole que debía hacerlo de otra, que demanda un recorrido de cañería mayor.

Fuentes del ejecutivo municipal explicaron que a la empresa cooperativa no se le exigió nada que no se le haya pedido a los demás emprendimientos inmobiliarios, como Tres Gracias, Villa Juana, Reserva Tajamar y Lomas de la Estancia, entro otros. "Horizonte aduce que no son desarrollistas sino que se trata de un loteo social, pero incluso la Mutual Carlos Mujica -que es una entidad de carácter social y lleva adelante cuatro planes de vivienda frente a Tres Gracias- ha cumplimentado ese requisito", confió uno de los hombres de confianza del Intendente.

En su comunicado, la cooperativa adjunta una nota presentada al Intendente Marcos Torres Lima haciendo referencia a supuestos acuerdos previos que la desligarían de encarar esas obras y cita declaraciones radiales del Intendente en tal sentido, aunque no precisa fecha de esas presuntas declaraciones.