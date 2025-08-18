Córdoba: las 18 listas que competirán en octubre

(SN; Córdoba) – Este domingo 17 de agosto se cerró el plazo para la presentación de listas que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados y la Justicia Federal confirmó la inscripción de 18 listas. La Cámara Nacional Electoral definirá cuáles quedan habilitadas para participar.

La variedad de espacios refleja la fragmentación política provincial y la ausencia de elecciones Paso, dejando definiciones a negociaciones internas y acuerdos partidarios. A continuación, un repaso de las 18 listas y sus principales candidatos:

Provincias Unidas : Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca.

: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca. Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi.

Natalia de la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi. La Libertad Avanza: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. Fuerza Patria Córdoba: Pablo Carro, Constanza “Coti” San Pedro, Pablo Tissera, Florencia Dahbar y Emanuel Rodríguez.

Pablo Carro, Constanza “Coti” San Pedro, Pablo Tissera, Florencia Dahbar y Emanuel Rodríguez. Unión Cívica Radical (Más Radicalismo) : Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular.

: Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular. Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U): Liliana Olivero, Josué Plevich y Victoria Caldera.

Liliana Olivero, Josué Plevich y Victoria Caldera. PRO: Oscar Agost Carreño, Camila Sol Pérez, Francisco Iser, Agustina D’Amario y Giuseppe Bosco.

Oscar Agost Carreño, Camila Sol Pérez, Francisco Iser, Agustina D’Amario y Giuseppe Bosco. Nuevo Más: Julia Di Santi, Eduardo Mulhall y Franco Bergero.

Julia Di Santi, Eduardo Mulhall y Franco Bergero. Ciudadanos: Héctor “la Coneja” Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussatue.

Héctor “la Coneja” Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussatue. Encuentro por la República: Aurelio García Elorrio, Ana Bastan y Juan José Teruel.

Aurelio García Elorrio, Ana Bastan y Juan José Teruel. Partido Libertario: Agustín Spaccesi y otros candidatos.

Agustín Spaccesi y otros candidatos. Partido Demócrata: Rodolfo Eiben, Patricia Messio y Teodoro Funes.

Rodolfo Eiben, Patricia Messio y Teodoro Funes. Política Abierta para la Integridad Social (PAIS): Edgar Bruno y Patricia González.

Edgar Bruno y Patricia González. Acción para el Cambio: Alfredo Keegan y Paola Rimieri.

Alfredo Keegan y Paola Rimieri. Fe: Juan Saillén y otros candidatos.

Juan Saillén y otros candidatos. Unión Popular Federal: Mario “el Sapo” Peral y Mariela Ramallo.

Mario “el Sapo” Peral y Mariela Ramallo. Córdoba te quiero: Julio Lucero y Miriam Alejos.

Julio Lucero y Miriam Alejos. Frente Federal de Acción Solidaria: Stefano López Chiodi, Paola Irusta y Ezequiel Vivas.

En total, los candidatos registrados ascienden a 270. Por primera vez, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en una elección nacional, donde únicamente los dos primeros candidatos de cada lista llevarán foto. Las elecciones de octubre prometen una competencia diversa, marcada por la fragmentación de los espacios políticos y la ausencia de internas en muchos partidos.