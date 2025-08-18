Córdoba: las 18 listas que competirán en octubre

Despeñaderos: Carolina Basualdo será candidata en la lista de Schiaretti
Córdoba renueva nueve bancas en Diputados y 18 listas se presentaron para competir en las elecciones de octubre. La fragmentación y la diversidad de fuerzas prometen un escenario electoral intenso.Política18 de agosto de 2025 SN
(SN; Córdoba) – Este domingo 17 de agosto se cerró el plazo para la presentación de listas que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados y la Justicia Federal confirmó la inscripción de 18 listas. La Cámara Nacional Electoral definirá cuáles quedan habilitadas para participar.
La variedad de espacios refleja la fragmentación política provincial y la ausencia de elecciones Paso, dejando definiciones a negociaciones internas y acuerdos partidarios. A continuación, un repaso de las 18 listas y sus principales candidatos:
En total, los candidatos registrados ascienden a 270. Por primera vez, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en una elección nacional, donde únicamente los dos primeros candidatos de cada lista llevarán foto. Las elecciones de octubre prometen una competencia diversa, marcada por la fragmentación de los espacios políticos y la ausencia de internas en muchos partidos.
