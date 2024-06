El misterio de "los dos cuerpos"

(SN; Alta Gracia) Mientras una familia atraviesa la tragedia de la pérdida absurda de un chico de 21 años, las redes antisociales se llenaron de especulaciones sobre la inseguridad. La aparición de “dos cuerpos sin vida” en la zona del arroyo Chicaltontina, ampliamente difundida por algunos medios de comunicación, generó una mayor concentración de curiosos en la zona durante la mañana de este sábado.

Sin embargo, nunca hubo dos cuerpos, tal como SN pudo constatar en el lugar y confirmó oficialmente la Departamental de la Policía de Córdoba, horas después.

Se trató de trágica autodeterminación de un joven, casos que SN no publica ni difunde detalles ni precisiones por entender, por un lado, que se trata de situaciones de carácter privado y no público. Por otra parte, en función de la responsabilidad periodística y social de no contribuir con su difusión a la imitación por parte de personas en determinada vulnerabilidad.

Está claro que, aunque los medios de comunicación mantengan estas mínimas pautas de respeto y responsabilidad editorial, en vale todo de las redes antisociales ocurren todo tipo de barbaridades.

Nadie supo decir de dónde salió el disparate de los dos cuerpos. Lo sorprendente es que personas que dicen ejercer el periodismo reprodujeran insistentemente esa falsa noticia, abonando todo tipo de especulaciones y contribuyendo a fomentar la morbosidad social que llevó a muchas personas a acercarse hasta el lugar.

Adultos, jóvenes y hasta niños -en una zona de habitual esparcimiento familiar los fines de semana- se fueron convirtiendo en la tribuna del trabajo de los profesionales del equipo de la Policía Científica de Córdoba que, por fortuna, en este caso no demoró las interminables horas que suele tardar en llegar.

La nena semioculta tras la pierna de su padre, en la fotografía que editorializa este artículo, debería ayudar a reflexionar a la hora de informar.