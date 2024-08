Prófugo: buscan al diputado de Misiones acusado de pedofilia

(SN; con información NA) El ex diputado misionero Germán Kizcka, acusado de integrar una red de pedofilia, se fugó luego de que la Policía no lo encontró en su domicilio para detenerlo.

La Legislatura de Misiones había aprobado este jueves, de forma unánime, el desafuero de Kizcka, del partido Activar, quien no estuvo presente durante la sesión, al tiempo que la Justicia busca también a su hermano -Sebastián- que también se encontraría prófugo.

El juez en lo Penal N°4 de Apóstoles, Miguel Faria, indicó en declaraciones a los medios que "anoche se allanó su vivienda y no fue hallado".

En este sentido, el magistrado ratificó: "Está prófugo. No se encuentra en el domicilio real ofrendado". En la misma línea, el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Pérez, aseguró que Kizcka es considerado prófugo desde ayer.

Los investigadores sospechan que el ex legislador está en el extranjero, aunque la Oficina de Migraciones no registró ninguna salida, lo que no quita que haya cruzado a través de una frontera ilegal.

En las últimas horas, se conoció un nuevo audio que revela su paso por Puerto Iguazú, y se suma a lo informado por una testigo que confirmó que lo vio en un hotel.

Según informó la Justicia, hay dos audios que son importantes para la causa ya que en uno de ellos se escucha al diputado concretando su plan de fuga hacía la ciudad cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.

Meses atrás, y tras una investigación iniciada en Estados Unidos, autoridades especializadas en cibercrimen habrían encontrado material de pedofilia en distintos dispositivos del ex legislador, con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores.

La acusación formal incluye a Sebastián Kiczka, cuyo grado de responsabilidad en los delitos que se le imputan es similar al de su hermano.

Hace dos semanas, Kizcka había solicitado a la Cámara de Representantes de Misiones que acepte su renuncia "de forma oficial". De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

El político agregó: "En este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones de demostrar mi inocencia".

En un comunicado público, señaló posteriormente: "Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí".

Los chats aberrantes de Sebastián Kizcka, hermano del diputado

En una conversación con una persona que sería menor de edad, Kiczka le dice: “Yo me bajé una app para ver nenitas...12 años ...”. La otra persona le responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego el acusado vuelve a escribir: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Luego, aseguró haber tenido sexo con menores.

En otra conversación, le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”.

La interlocutora le escribe: “Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”.

Sebastián Kizcka remata esa charla con la frase: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.