Predicciones para este domingo 26 de enero

Horóscopo del domingo 26 de enero del 2025

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Tu mente está clara, te sientes bien, lo que te vuelve más amable y te abre los caminos al éxito en tus nuevas actividades. Una compra importante podría afectar tu reserva de dinero pero como es algo que deseas desde hace tiempo hazlo pero sin decir nada a nadie. Noticias gratas de parte de un familiar. CIFRAS SOLARES: 88.883

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Gracias a un viaje vas a conocer nuevos horizontes, nuevas personas, y el provecho puede ser doble para vos: primeramente en el trabajo y segundo en el amor; entonces no dejes pasar la oportunidad. Tu energía es bastante buena, no tengas miedo a las enfermedades. Buena suerte en las loterías. CIFRAS SOLARES: 63.455

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Tus iniciativas y tu buen sentido van a acelerar tu promoción y a consecuencia vas a mejorar tus ganancias; sin embargo, no te apures para cambiar los hábitos de los que trabajan contigo, son muy conservadores, debes andar lentamente y con diplomacia. Suerte en los juegos de naipes. CIFRAS SOLARES: 76.655

CANCER (Junio 22-Julio 22) Los obstáculos, que antes te habrían producido bloqueos, ahora van a darte la voluntad y el estímulo para superarte en tu vida. Eso vale tanto en tus tareas como en el amor, y en este último capítulo es un día de buenos encuentros que desembocarán en una nueva vida feliz, sentimentalmente hablando. CIFRAS SOLARES: 13.132

LEO (Julio 23-Ago. 22) Siempre en guardia, vas a ver por todos lados enemigos, detractores; cálmate, nadie quiere dañarte, son productos de tu imaginación y de tus celos porque la persona que amas te quiere también y la relación no está en peligro, al contrario, va a profundizarse. Problemas digestivos para las mujeres. CIFRAS SOLARES: 99.997

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Vas a tener ganas para dedicarte a una actividad humanitaria; no es tan por caridad propia sino para satisfacer tu curiosidad; pero te vas a cansar rápidamente porque eso no corresponde a tu naturaleza verdadera. Tendencia a engordar en estos días, come menos y con más regularidad. CIFRAS SOLARES: 71.376

LIBRA (Set 23-Oct. 22) El planeta Venus, que representa el símbolo del amor, te estimula en tu vida sentimental; en la práctica se traducirá por una voluntad tremenda para superarte en tu sensualidad y tu charme. Para los nativos ya en pareja, hombres como mujeres, el amor se va a reactivar después de un enfriamiento. CIFRAS SOLARES: 84.490

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Tus numerosas actividades profesionales perturban tu vida amorosa porque la otra persona es muy posesiva y celosa. Próximamente deberás decidir cuál es tu prioridad: amor o trabajo porque la situación actual va a desembocar sobre una tremenda crisis de pareja que será difícilmente superable. CIFRAS SOLARES:63,.389

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Mucha complicidad con la persona amada te ayudará para salir de una situación delicada con tu familia. Un ingreso imprevisto de dinero va a permitirte comprar la joya de tus sueños. Si practicas algún deporte, cuida mejor tus pies y rodillas porque hoy será tu punto débil. CIFRAS SOLARES: 22.220

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Una sobrecarga de actividades va a perturbar tus planes amorosos y tendrás que cancelar unas citas galantes. El ámbito astral indica problemas y riesgos de multa para los que manejan por el centro, entonces que sean vigilantes. Dolores estomacales por la noche por causa de acidez. CIFRAS SOLARES:74.976

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) De trabajar en la alegría y en un buen ambiente te da ideas creativas y te hace olvidar tus recientes dificultades y decepciones sentimentales. Busca hoy en tu entorno laboral, una persona que se interesa en ti está lista para darte mucho más de lo que vos podrías imaginar. Suerte en los juegos. CIFRAS SOLARES:61.610

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Hay una cuenta pendiente que tenés que cancelar rápidamente porque caso contrario tendrías problemas graves. Sal de la rutina en materia sentimental; la persona que te ama está cansada de que seas conservador; estamos en el siglo XXI, los antiguos tabúes en la materia han desaparecido. CIFRAS SOLARES: 73.344