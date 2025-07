Alta Gracia: en menos de 15 días, dos robos al mismo local céntrico

(SN; Alta Gracia) En la madrugada del miércoles, el local gastronómico Sicilia, ubicado sobre calle Paravachasca y a metros del Tajamar, fue nuevamente blanco de la delincuencia. En menos de dos semanas, el comercio sufrió su segundo robo, con un modus operandi similar y en una zona altamente transitada incluso a esa hora.

El propietario, Leonardo Uranga, relató con resignación e ironía: “Parece que ya tenemos que inaugurar un bloque que se llame ‘el robo semanal’”. El hecho ocurrió cerca de las 6:45 de la mañana, cuando un sujeto rompió la cerradura del negocio a patadas y entró con total impunidad. Las cámaras de seguridad muestran cómo el ladrón se sienta en la puerta, espera unos segundos, y luego fuerza el ingreso con precisión. Sabía exactamente dónde dirigirse: evitó las cámaras, fue derecho a la caja y escapó en menos de un minuto. El botín: cerca de 50.000 pesos.

La situación generó nuevas dudas en el comerciante: “Parecía que sabía lo que buscaba, como si hubiera estado antes”, dijo, poniendo en duda si el detenido por el robo anterior —ocurrido 15 días atrás— tiene relación con este segundo hecho o si se trata de una banda más amplia. La policía había informado recientemente a Uranga que uno de los autores del primer robo estaba identificado, detenido y había confesado.

El comerciante cuestiona también el accionar de las fuerzas de seguridad y el nivel de impunidad con el que se cometen estos delitos. “La vez pasada, rompieron otra puerta, también entraron de madrugada, se llevaron cosas de valor y no apareció nada. Esta vez rompieron la cerradura, por suerte no la puerta de vidrio, que si se rompía me quedaba tres meses con una madera en la entrada”.

A pesar de haber reforzado la seguridad y estar en contacto con la policía —quienes incluso lo convocaron para avanzar con investigaciones por estafas a otros comercios de la ciudad—, los hechos delictivos se repiten.

“Ni las cámaras ni las alarmas parecen disuadir. Hay una sensación de impunidad total. Saben que pueden entrar y salir sin consecuencias. Si los agarran, no les importa volver a caer”, concluyó.