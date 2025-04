“Renovó mi fe“: el emotivo recuerdo de Cristian Moreschi tras la muerte de Francisco

(SN; Alta Gracia) – La noticia de la muerte del Papa Francisco generó una oleada de conmoción en todo el mundo, y Alta Gracia no fue la excepción. Uno de los altagracienses que tuvo el privilegio de conocerlo en persona compartió su testimonio. Se trata del periodista y conductor radial Cristian Moreschi, quien en 2014 vivió un encuentro inolvidable con el Sumo Pontífice durante una audiencia privada en el Vaticano.

“Fue un honor”, resumió Moreschi en diálogo con Siempre Radio. El periodista formó parte de una delegación del proyecto “Cruce por la Educación Argentina” que fue recibida por el Papa Francisco apenas un año después de su asunción como jefe de la Iglesia Católica. “Pensábamos que iba a ser algo rápido, un saludo detrás de un vallado… y resultó ser una audiencia de casi una hora. Fue un momento muy bello, muy íntimo, donde el Papa se sentó, nos escuchó y conversó con cada uno de nosotros”.

Moreschi recuerda con emoción la atención y humildad de Francisco. “No era un tipo que llegaba a imponer su presencia. Te miraba, te escuchaba, prestaba atención a lo que decías. Y yo, que siempre estoy preocupado por la cobertura, por salir al aire, ese día tuve la claridad de decir ‘disfrutá este momento’. Dejé el teléfono a un costado y me dediqué a vivirlo. ¿Cuántas veces iba a estar ahí?”, relató.

En ese encuentro, el periodista le obsequió al Papa un libro de su autoría sobre historias de Alta Gracia, ciudad marcada por la herencia jesuítica. “Le dije que cuando no pudiera dormir, lo leyera. Se rió. Me permitió hacerle una broma y me la devolvió con una sonrisa. Fue maravilloso”, contó.

La audiencia también dejó anécdotas profesionales que Moreschi no olvida. “Grabé la nota con un teléfono que me había prestado la radio, y justo mientras hablaba el Papa sonó. ¡Lo tuve que cortar al Papa! Después le dije ‘Ahora sí, su Santidad’, y ahí sigue hablando en el video que pueden encontrar online. Grabé todo, como me enseñó Ronnie Vargas: grabar, grabar y grabar”.

El periodista explicó que, por decisión propia y por cuestiones técnicas, no transmitió la nota en vivo. “No había buena señal, y si la ponía en vivo y se perdía el audio, la palabra del Papa se perdía. Fue una decisión difícil, pero correcta. Después me cargaban: ‘tendrías que haber llevado un grabador’. Y yo lo tenía. Saco y corbata, grabador en un bolsillo, pilas en el otro. No me iba del Vaticano sin la nota”.

Moreschi también reflexionó sobre el impacto espiritual que tuvo ese encuentro en su vida. “Me cambió. Me dije a mí mismo que no podía seguir enojado con ciertas personas, que no se puede vivir así. El Papa nos dijo que la vida está para hacer cosas grandes y cosas lindas. Salí del Vaticano con una sensación de alivio, como cuando aprobás esa materia difícil. Me liberé de muchas cosas”, aseguró.

La muerte de Francisco lo sorprendió en la madrugada, cuando una amiga desde Alemania le escribió un mensaje. “Vi el celular apenas me desperté y no lo podía creer. Después me puse a trabajar, a producir, porque era una noticia enorme. Pero me pegó mucho”, confesó.

Finalmente, el periodista agradeció la oportunidad de compartir su experiencia. “Fue la cobertura más importante de mi vida. Y también la más transformadora. Me renovó la fe y me dejó una enseñanza que todavía hoy trato de honrar en mi día a día”.