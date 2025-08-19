Alta Gracia: lo detuvieron mientras intentaba robar una moto

(SN; Alta Gracia) Pasado el mediodía de este martes, efectivos policiales de la ciudad detuvieron a un joven de 23 años que fue sorprendido mientas intentaba robar una motocicleta en Barrio Norte.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento inició tras un llamado al 911 que alertó por tres individuos que merodeaban el estacionamiento de motos ubicado en cercanías a la esquina de calle Paraguay y Carignani. A partir de ese momento se implementó un operativo conjunto entre el personal de monitoreo y móviles del sector.

Uno de los datos que arrojó el informe de la Departamental es que, mientras los efectivos realizaban el palpado preventivo al detenido, se le secuestró entre sus ropas una ganzúa artesanal metálica, instrumento con el cual habría ocasionado daños en el tambor de contacto de una motocicleta.

Vale decir que el rápido accionar en este operativo fue gracias al trabajo mancomunado del Cuerpo de acción preventiva interinstitucional (CAPI). “Este nuevo cuerpo busca fortalecer los vínculos entre la comunidad comercial, Guardia Local y Fuerzas de Seguridad”, reza el comunicado.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.