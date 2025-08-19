Alta Gracia: lo detuvieron mientras intentaba robar una moto

Falda del Carmen: perdió el control y terminó en la banquina
El accidente se produjo sobre la ruta C-45. El automovilista de 33 años debió ser hospitalizado luego del impacto.
El joven de 23 años fue sorprendido por los uniformados con una ganzúa artesanal metálica, instrumento con el cual habría ocasionado daños en el tambor de contacto de una motocicleta.Policiales19 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Pasado el mediodía de este martes, efectivos policiales de la ciudad detuvieron a un joven de 23 años que fue sorprendido mientas intentaba robar una motocicleta en Barrio Norte.
Fuentes policiales informaron que el procedimiento inició tras un llamado al 911 que alertó por tres individuos que merodeaban el estacionamiento de motos ubicado en cercanías a la esquina de calle Paraguay y Carignani. A partir de ese momento se implementó un operativo conjunto entre el personal de monitoreo y móviles del sector.
Uno de los datos que arrojó el informe de la Departamental es que, mientras los efectivos realizaban el palpado preventivo al detenido, se le secuestró entre sus ropas una ganzúa artesanal metálica, instrumento con el cual habría ocasionado daños en el tambor de contacto de una motocicleta.
Vale decir que el rápido accionar en este operativo fue gracias al trabajo mancomunado del Cuerpo de acción preventiva interinstitucional (CAPI). “Este nuevo cuerpo busca fortalecer los vínculos entre la comunidad comercial, Guardia Local y Fuerzas de Seguridad”, reza el comunicado.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
El accidente se produjo sobre la ruta C-45. El automovilista de 33 años debió ser hospitalizado luego del impacto.
El accidente se produjo con una camioneta Ford Ranger en la esquina de avenida Italia y calle Grecia. La mujer sufrió diversas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.
Durante la madrugada de este sábado detuvieron a un conductor en estado de furia luego de protagonizar un accidente de tránsito.
Dos Fiat Palio colisionaron en la rotonda de Alta Gracia. Ninguno de los ocupantes resultó con heridas que requirieran traslado.
Dos hombres fueron arrestados en barrio Parque San Juan, tras un intento de robo y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.
Un hombre de 38 años fue trasladado al Hospital Regional luego de despistar con su camioneta en la Ruta 5, a la altura de Santa Ana.
Córdoba renueva nueve bancas en Diputados y 18 listas se presentaron para competir en las elecciones de octubre. La fragmentación y la diversidad de fuerzas prometen un escenario electoral intenso.
Fueron cuatro días de competencia en el circuito de BMX de la localidad, que fue puesto a punto para recibir este evento deportivo internacional.
El accidente se produjo sobre la ruta C-45. El automovilista de 33 años debió ser hospitalizado luego del impacto.
La presidenta de Todos por Todos denunció que voluntarios de la asociación sufrieron agresiones y detenciones arbitrarias por parte del comisario de Taco Pozo.
Este martes a las 19 en Plaza Solares, instituciones del sector discapacidad convocan a una vigilia con velas, en vísperas del tratamiento en Diputados del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.