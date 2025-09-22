Alta Gracia: la escuela San Martín víctima de la inseguridad otra vez

(SN; Alta Gracia) La Escuela San Martín volvió a ser blanco de la inseguridad durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando delincuentes violentaron el acceso a la institución y sustrajeron varios elementos, entre ellos dos televisores, micrófonos y la bandera de ceremonia, además de causar daños en algunos muebles.

En entrevista con Siempre Radio, la directora Silvina Favali señaló que, al ser una escuela pública, no cuentan con personal de seguridad durante la noche. Además, recordó que la alarma del establecimiento lleva tres años descompuesta debido a un inconveniente eléctrico y que nunca fue reparada, ya que depende del Ministerio de Educación para su resolución.

Favali advirtió que este hecho se suma a un robo ocurrido en 2022, cuando la institución sufrió la sustracción de equipos de música y otros elementos de sonido. La Justicia investiga el ingreso, que se presume fue por una de las ventanas.