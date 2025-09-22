Alta Gracia: la escuela San Martín víctima de la inseguridad otra vez

Dique Chico: kilómetro cero de la modernización eléctrica
(SN; Alta Gracia) La Escuela San Martín volvió a ser blanco de la inseguridad durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando delincuentes violentaron el acceso a la institución y sustrajeron varios elementos, entre ellos dos televisores, micrófonos y la bandera de ceremonia, además de causar daños en algunos muebles.
En entrevista con Siempre Radio, la directora Silvina Favali señaló que, al ser una escuela pública, no cuentan con personal de seguridad durante la noche. Además, recordó que la alarma del establecimiento lleva tres años descompuesta debido a un inconveniente eléctrico y que nunca fue reparada, ya que depende del Ministerio de Educación para su resolución.
Favali advirtió que este hecho se suma a un robo ocurrido en 2022, cuando la institución sufrió la sustracción de equipos de música y otros elementos de sonido. La Justicia investiga el ingreso, que se presume fue por una de las ventanas.
La cooperativa de Anisacate y el gobierno de Córdoba pusieron en marcha los primeros reconectadores inteligentes del país, marcando un hito en la modernización del servicio eléctrico.
Vecinos de Anisacate y Dique Chico recibieron llamados y mensajes falsos que ofrecen trabajos de mantenimiento; la Cooperativa recomienda no brindar datos ni ingresar a enlaces sospechosos.
Guillermina González Rivero en la categoría menores y Tiziana Sica Camino en la división cadetes representarán al país en los torneos Sur-Centro, que se desarrollarán en Asunción, Paraguay.
Con apoyo del Gobierno provincial, la Cooperativa de Anisacate recibió tres reconectadores eléctricos que marcarán un avance tecnológico único en el país y beneficiarán a las familias de la comuna.
La reunión será en octubre y se busca la participación de instituciones y personas de reconocida trayectoria pública y comunitaria.
Entre las faltas más recurrentes se detectó el uso de caños de escape modificados, los cuales se encuentran prohibidos.
El ministro de Economía aseguró que se defenderá la banda cambiaria y adelantó el pago de la deuda de 2026. Culpó a la oposición por un “ataque político” y buscó transmitir calma a los mercados.
Cielo despejado y ascenso térmico marcan el inicio de una jornada primaveral, con máxima cercana a 22 grados y noche fresca.
La policía y el municipio intervinieron en un predio rural, notificando a los responsables y suspendiendo la actividad sin mayores incidentes.
La licenciada Susana Aranda destacó la importancia de respetar el ritmo circadiano y consumir la última comida del día temprano y liviana para mejorar metabolismo y prevenir problemas de peso.
Delincuentes ingresaron durante la madrugada y sustrajeron televisores, micrófonos y la bandera de ceremonia. La institución carece de vigilancia nocturna y su alarma lleva tres años sin funcionar.